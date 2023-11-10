Россиянам рассказали, откуда берутся белые пятна на зубах

По словам специалиста, одна из причин появления белых пятен — флюороз. В этом случае эмаль меняется из-за избытка фторидов. Кстати, паста такие нарушения спровоцировать не может.

Также белые гладкие пятна могут появиться при гиперплазии. Обычно при этом заболевании пятна располагаются на наружной поверхности зуба ближе к режущему краю. Отличаются эти пятна от других проблем с зубами тем, что зубы прорезываются уже с ними.

Ещё белые пятна возникают на начальной стадии разрушения эмали. Выглядит это как белое матовое пятно без чётких границ (обычно в местах скопления налёта). Стоматолог отметила, что кислотная эрозия на начальной стадии тоже может проявляться подобными пятнами. Избыток кислоты может поступать как снаружи (газировка и свежевыжатые соки), так и изнутри (при рефлюксной болезни).

Лечение будет зависеть от причины возникновения дефекта. Но самим с этим разобраться не выйдет — нужно идти ко врачу.

О том, почему у детей возникает флюороз, можно узнать в этом материале.