Здоровье
11:40, 10 ноября 2023
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Россиянам рассказали, откуда берутся белые пятна на зубах

Здоровье зубов — важная часть заботы о себе. Здесь важно следить за гигиеной, вовремя посещать стоматолога и разбираться с появляющимися проблемами. Тем более, что многие из зубных проблем почти сразу дают о себе знать и терпеть эту боль долго не получается. Но бывают лишь видимые дефекты, например, белые пятна, которые сначала не особо беспокоят. О том, что это и насколько опасно, рассказала стоматолог Татьяна Тополева.

Россиянам рассказали, откуда берутся белые пятна на зубах
© Rafael Rocha / Unsplash

По словам специалиста, одна из причин появления белых пятен — флюороз. В этом случае эмаль меняется из-за избытка фторидов. Кстати, паста такие нарушения спровоцировать не может.

Также белые гладкие пятна могут появиться при гиперплазии. Обычно при этом заболевании пятна располагаются на наружной поверхности зуба ближе к режущему краю. Отличаются эти пятна от других проблем с зубами тем, что зубы прорезываются уже с ними.

Ещё белые пятна возникают на начальной стадии разрушения эмали. Выглядит это как белое матовое пятно без чётких границ (обычно в местах скопления налёта). Стоматолог отметила, что кислотная эрозия на начальной стадии тоже может проявляться подобными пятнами. Избыток кислоты может поступать как снаружи (газировка и свежевыжатые соки), так и изнутри (при рефлюксной болезни).

Лечение будет зависеть от причины возникновения дефекта. Но самим с этим разобраться не выйдет — нужно идти ко врачу.

О том, почему у детей возникает флюороз, можно узнать в этом материале.

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