Чем опасны походы в туалет со смартфоном? Популярно объяснил врач
Ежедневные походы в туалет — рутина, но у каждого она своя. Кому-то неважно, в каком месте и при каких обстоятельствах опорожнять кишечник, а кому-то, напротив, необходимы уют, комфорт и уединение. К тому же некоторым людям, чтобы сосредоточиться и сделать дело, требуется книжка, комикс, а чаще всего в современном мире — любимый гаджет. Но эта привычка отнюдь не безвредна и в будущем может вызвать проблемы со здоровьем, считает врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. Об этом медик рассказал в своём видео на платформе TikTok, на которое обратило внимание издание Mirror.
Ходить в туалет с телефоном не рекомендуется, потому что, «залипая» в смартфон, человек проводит на унитазе намного больше положенного времени, объяснил Сетхи. Это вызывает напряжение и давление в области прямой кишки и ануса, которые приводят впоследствии к развитию гемороя, анальных трещин или даже выпадению прямой кишки.
Также на экран смартфона в туалете могут попасть разные бактерии, которые могут спровоцировать болезни, заявил гастроэнтеролог. Если уж выбез гаджета в клозете никак не обойтись, то, после того как закончите свой поход по-большому, протрите
попу телефон дезинфицирующим средством.