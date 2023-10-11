Чем опасны походы в туалет со смартфоном? Популярно объяснил врач

Ходить в туалет с телефоном не рекомендуется, потому что, «залипая» в смартфон, человек проводит на унитазе намного больше положенного времени, объяснил Сетхи. Это вызывает напряжение и давление в области прямой кишки и ануса, которые приводят впоследствии к развитию гемороя, анальных трещин или даже выпадению прямой кишки.

Также на экран смартфона в туалете могут попасть разные бактерии, которые могут спровоцировать болезни, заявил гастроэнтеролог. Если уж выбез гаджета в клозете никак не обойтись, то, после того как закончите свой поход по-большому, протрите попу телефон дезинфицирующим средством.