Чем опасны сезонные прививки от гриппа и клеща и кому их ни в коем случае нельзя ставить?

Нужно ли готовиться к прививкам

Вакцинация против гриппа не требует специальной подготовки, однако иногда врачи рекомендуют сдать клинический анализ крови и общий анализ мочи, рассказал Андрей Кондрахин, терапевт, к. м. н, кардиолог, клинический фармаколог.

Анализы помогут проверить готовность иммунной системы к введению вакцины, исключить вероятность скрытых воспалений и предугадать возможную реакцию организма.

Противопоказания к прививкам

Вакцинацию от любых инфекций нельзя выполнять, если человек болеет, будь то простуда, ОРВИ или обострение хронической болезни.

Серьёзные последствия после вакцинации возникают очень и очень редко. Одно из них — синдром Гийена — Барре. Это острое воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует периферическую нервную систему. При поражении нервов, ответственных за сокращения мышц, у пациента может развиться парез или потеря чувствительности, отметил Кондрахин.

Последствия прививок

Практически все вакцины потенциально могут вызвать аллергическую реакцию. Основная аллергическая реакция на прививку — непереносимость одного или нескольких компонентов вакцины, рассказал терапевт.

Обязательно во избежание осложнений на предварительном осмотре у врача во время получения допуска к вакцинации сообщите о наличии подобной непереносимости, уточнил врач.