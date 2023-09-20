Чем опасны сезонные прививки от гриппа и клеща и кому их ни в коем случае нельзя ставить?
Сегодня у врачей есть доступ к огромному количеству разнообразных вакцин, а новые препараты появляются каждый год. Вакцины отличаются как формой введения, так и составом. Большинство людей переносят прививки без каких-либо последствий. Но есть и исключения. Какой вред может принести вакцинация и как себя защитить, рассказали врачи.
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Нужно ли готовиться к прививкам
Вакцинация против гриппа не требует специальной подготовки, однако иногда врачи рекомендуют сдать клинический анализ крови и общий анализ мочи, рассказал Андрей Кондрахин, терапевт, к. м. н, кардиолог, клинический фармаколог.
Анализы помогут проверить готовность иммунной системы к введению вакцины, исключить вероятность скрытых воспалений и предугадать возможную реакцию организма.
Противопоказания к прививкам
Вакцинацию от любых инфекций нельзя выполнять, если человек болеет, будь то простуда, ОРВИ или обострение хронической болезни.
Серьёзные последствия после вакцинации возникают очень и очень редко. Одно из них — синдром Гийена — Барре. Это острое воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует периферическую нервную систему. При поражении нервов, ответственных за сокращения мышц, у пациента может развиться парез или потеря чувствительности, отметил Кондрахин.
Последствия прививок
Практически все вакцины потенциально могут вызвать аллергическую реакцию. Основная аллергическая реакция на прививку — непереносимость одного или нескольких компонентов вакцины, рассказал терапевт.
Обязательно во избежание осложнений на предварительном осмотре у врача во время получения допуска к вакцинации сообщите о наличии подобной непереносимости, уточнил врач.