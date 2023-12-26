Чем заменить майонез, чтобы не поплохело на праздниках? Врач предложила 3 варианта
Половиной всех блюд на новогоднем столе обычно становятся майонезные салаты, и если подсчитать, сколько соуса приходится съесть за праздники, то может поплохеть во всех смыслах. Поэтому врачи советуют полезные альтернативы, которые не только не попортят здоровье, но ещё и насытят витаминами. В основном это соусы на сметане или растительном масле.
Майонез сам по себе довольно калорийный, к тому же в нём полно непонятных компонентов, поэтому лучше выбрать более натуральный вариант, в который можно по вкусу добавить различные специи и соусы. О вариантах рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.
- Сметана с низким содержанием жира.
- Соус из оливкового масла, горчицы, лимонного сока, соли и уксуса.
- Соевый соус, уксус, лимон, горчица, перец и другие специи — в любой пропорции, в любом сочетании.
Подсолнечное, оливковое, кукурузное или кунжутное масло содержат много витаминов и жирных кислот, полезных для здоровья. Главное — не нагревать такой соус.
А совсем экзотичные заправки для салатов из авокадо и орехов можно посмотреть здесь.