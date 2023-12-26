Чем заменить майонез, чтобы не поплохело на праздниках? Врач предложила 3 варианта

Майонез сам по себе довольно калорийный, к тому же в нём полно непонятных компонентов, поэтому лучше выбрать более натуральный вариант, в который можно по вкусу добавить различные специи и соусы. О вариантах рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.

Сметана с низким содержанием жира. Соус из оливкового масла, горчицы, лимонного сока, соли и уксуса. Соевый соус, уксус, лимон, горчица, перец и другие специи — в любой пропорции, в любом сочетании.

Подсолнечное, оливковое, кукурузное или кунжутное масло содержат много витаминов и жирных кислот, полезных для здоровья. Главное — не нагревать такой соус.

А совсем экзотичные заправки для салатов из авокадо и орехов можно посмотреть здесь.