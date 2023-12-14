Четыре причины идти гулять в мороз: советы и лайфхаки от врача

В декабре во многих регионах России установилась аномально морозная и снежная погода, которая не очень благоволит долгим прогулкам. Кому охота сталкиваться с обморожениями, шелушением кожи и простудой! Но с погодой мы ничего сделать не можем, а вот со своим отношением к ней вполне. Главное —подходить к прогулкам подготовленными, уверяет кардиолог Алексей Жито, и тогда даже такая погода принесёт пользу нашему здоровью.

Чем мороз полезен для здоровья

Морозная погода укрепляет иммунитет . В холод не происходит расширения сосудов в носу и носоглотке, не повышается местная температура тела, а значит, микробам будет сложнее осесть на вашей слизистой и размножиться.

. В холод не происходит расширения сосудов в носу и носоглотке, не повышается местная температура тела, а значит, микробам будет сложнее осесть на вашей слизистой и размножиться. Улучшается работа сердца и сосудов . Мороз подстёгивает нас двигаться быстрее, что с учётом пересечённой сугробами местности и дополнительной нагрузки в виде тяжёлой одежды создаёт неплохие условия для кардио. А если заняться зимними видами спорта, эффект будет ещё нагляднее!

. Мороз подстёгивает нас двигаться быстрее, что с учётом пересечённой сугробами местности и дополнительной нагрузки в виде тяжёлой одежды создаёт неплохие условия для кардио. А если заняться зимними видами спорта, эффект будет ещё нагляднее! Могут сойти на нет проблемы с кожей . Особенно это актуально для обладателей жирной кожи, которые в жару потеют и страдают от прыщей. В холода лицо перестаёт блестеть, уменьшаются высыпания, сужаются поры. Остальным же типам кожи сохранить красоту помогут жирные кремы.

. Особенно это актуально для обладателей жирной кожи, которые в жару потеют и страдают от прыщей. В холода лицо перестаёт блестеть, уменьшаются высыпания, сужаются поры. Остальным же типам кожи сохранить красоту помогут жирные кремы. Улучшается настроение и уменьшается стресс. Хруст снега под ногами, бодрящий морозец и пусть и редкое, но солнышко отлично помогают сбросить лишнее умственное напряжение и выработать столь необходимый гормон счастья – серотонин.

Как не заболеть на морозе

Чтобы получить от прогулок на морозе плюсы, но избежать минусов, таких как простуды и обморожения, важно соблюдать ряд рекомендаций: