Четыре причины идти гулять в мороз: советы и лайфхаки от врача
С приходом морозов многие так и норовят закуклиться дома в одеяле и без надобности никуда не вылезать до весны. Но даже если вам не надо ходить каждый день на работу, врачи назвали как минимум четыре веские причины всё-таки вытащить себя на прогулку по холодку. Ваше здоровье скажет вам спасибо.
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В декабре во многих регионах России установилась аномально морозная и снежная погода, которая не очень благоволит долгим прогулкам. Кому охота сталкиваться с обморожениями, шелушением кожи и простудой! Но с погодой мы ничего сделать не можем, а вот со своим отношением к ней вполне. Главное —подходить к прогулкам подготовленными, уверяет кардиолог Алексей Жито, и тогда даже такая погода принесёт пользу нашему здоровью.
Чем мороз полезен для здоровья
- Морозная погода укрепляет иммунитет. В холод не происходит расширения сосудов в носу и носоглотке, не повышается местная температура тела, а значит, микробам будет сложнее осесть на вашей слизистой и размножиться.
- Улучшается работа сердца и сосудов. Мороз подстёгивает нас двигаться быстрее, что с учётом пересечённой сугробами местности и дополнительной нагрузки в виде тяжёлой одежды создаёт неплохие условия для кардио. А если заняться зимними видами спорта, эффект будет ещё нагляднее!
- Могут сойти на нет проблемы с кожей. Особенно это актуально для обладателей жирной кожи, которые в жару потеют и страдают от прыщей. В холода лицо перестаёт блестеть, уменьшаются высыпания, сужаются поры. Остальным же типам кожи сохранить красоту помогут жирные кремы.
- Улучшается настроение и уменьшается стресс. Хруст снега под ногами, бодрящий морозец и пусть и редкое, но солнышко отлично помогают сбросить лишнее умственное напряжение и выработать столь необходимый гормон счастья – серотонин.
Как не заболеть на морозе
Чтобы получить от прогулок на морозе плюсы, но избежать минусов, таких как простуды и обморожения, важно соблюдать ряд рекомендаций:
- плотно ешьте перед выходом на улицу, в рационе обязательно нужны жир и белок;
- правильно одевайтесь, откажитесь от обтягивающей одежды в пользу лёгкой и рыхлой, многослойной, которая помогает сохранить тепло. Не забывайте о конечностях: тёплые носки, варежки (предпочтительнее перчаток), шапка и шарф спасут вас от переохлаждения, а обувь должна быть не сдавливающей, на толстой устойчивой к гололёду подошве;
- откажитесь от украшений: кольца и серьги остывают быстрее человеческого тела и даже могут спровоцировать обморожение в сильные морозы.
- возьмите с собой горячие напитки: чаи, морсы, бульоны и просто тёплая вода защитят организм от обезвоженности, которую на морозе мы можем даже не замечать;
- защищайте лёгкие от морозного воздуха шарфом или специальными зимними масками на лицо. Заодно и от микробов убережётесь.