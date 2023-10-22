Читайте инструкцию. Гипертоников предупредили об опасности средств от простуды
Скажем честно, далеко не все читают инструкцию к препаратам для борьбы с простудой. Рассуждают при этом примерно так: они ведь продаются свободно, а значит, ничего непоправимого не случится. Увы, в случае с гипертониками это опасное заблуждение. Терапевт «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова объяснила, какой эффект могут дать комбинированные препараты от ОРВИ.
Эти лекарства помогают сразу от нескольких симптомов простуды: снижают температуру, снимают боль в мышцах, голове и горле, уменьшают отёк слизистой носа.
Часто препараты содержат ибупрофен, фенилэфрин, фенилпропаноламин, псевдоэфедрин и другие вещества, которые повышают артериальное давление, предупредила Красикова.
Людям со здоровым сердцем и сосудами короткий курс таких лекарственных средств не грозит неприятными побочками. А вот пациентам, у которых сердечко пошаливает, лучше пить парацетамол в чистом виде, а не в составе комбинированных препаратов, сказала врач изданию «Доктор Питер».
Она добавила, что перед применением любого препарата есть смысл проконсультироваться с врачом и обязательно соблюдать рекомендованную дозировку. И конечно, на всякий случай лучше читать разделы «Противопоказания» и «Побочные действия» в инструкциях к любым лекарствам.
Следить за давлением, особенно если с ним есть проблемы, важно, потому что гипертония может даже убить. Снижать давление можно не только лекарствами, но и правильным рационом.