Что бодрит не хуже кофе? Врач перечислила варианты

По словам врача, кофеин хорошо растворяется в воде. Чем дольше вещество контактирует с кипятком, тем более бодрящим будет напиток. Поэтому кофе из термоса содержит больше кофеина, чем напиток, налитый в кофейне 5 минут назад.

Содержание кофеина зависит и от сорта кофе. В арабике его почти вдвое меньше, чем в робусте. Поэтому разброс довольно сильный — от 30 до 300 мг на чашку.

Чашка чая содержит 20–60 мг кофеина. Но и здесь всё зависит от способа обработки чайного листа. Чем большее этапов ферментации проходит напиток, тем он крепче. Поэтому меньше всего кофеина в белом чае, а большего всего — в пуэре.

Стакан какао в среднем содержит 15 мг кофеина. Главную роль в этом напитке играют какао-бобы.

В 100 г натурального горького шоколада концентрация кофеина может достигать 90 мг. Вдвое меньше будет в горячем шоколаде.

Стандартная банка колы объёмом 0,33 л содержит 43 мг кофеина. В банке энергетика этого алкалоида как минимум вдвое больше, а если банка поллитровая, в ней содержится до 175 мг кофеина, то есть столько же, сколько в крепком кофе. При этом в энергетиках ещё и много сахара.

На кофеин можно подсесть, предупреждают врачи. Но сколько можно пить кофе и других напитков, чтобы зависимость не сформировалась? Ответ найдёте здесь.