Что бодрит не хуже кофе? Врач перечислила варианты
Кофе — самый разрекламированный бодрящий напиток. И реклама имеет под собой основание, ведь его зёрна содержат кофеин. Однако это вещество также присутствует в чае, какао и даже в коле. А есть ещё энергетики, которые обещают бодрость духа на несколько часов. Кстати, концентрация кофеина в кофе меняется со временем, рассказала aif.ru гастроэнтеролог Яна Картаева. Всё зависит от способа приготовления.
По словам врача, кофеин хорошо растворяется в воде. Чем дольше вещество контактирует с кипятком, тем более бодрящим будет напиток. Поэтому кофе из термоса содержит больше кофеина, чем напиток, налитый в кофейне 5 минут назад.
Содержание кофеина зависит и от сорта кофе. В арабике его почти вдвое меньше, чем в робусте. Поэтому разброс довольно сильный — от 30 до 300 мг на чашку.
Чашка чая содержит 20–60 мг кофеина. Но и здесь всё зависит от способа обработки чайного листа. Чем большее этапов ферментации проходит напиток, тем он крепче. Поэтому меньше всего кофеина в белом чае, а большего всего — в пуэре.
Стакан какао в среднем содержит 15 мг кофеина. Главную роль в этом напитке играют какао-бобы.
В 100 г натурального горького шоколада концентрация кофеина может достигать 90 мг. Вдвое меньше будет в горячем шоколаде.
Стандартная банка колы объёмом 0,33 л содержит 43 мг кофеина. В банке энергетика этого алкалоида как минимум вдвое больше, а если банка поллитровая, в ней содержится до 175 мг кофеина, то есть столько же, сколько в крепком кофе. При этом в энергетиках ещё и много сахара.
На кофеин можно подсесть, предупреждают врачи. Но сколько можно пить кофе и других напитков, чтобы зависимость не сформировалась? Ответ найдёте здесь.