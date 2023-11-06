Что будет, если есть сыр каждый день? Ответ диетолога

По словам специалиста, при чрезмерном употреблении сыр будет оказывать негативное влияние на организм. Из-за большого количества насыщенных кислот некоторые сыры (камамбер, гауда) могут спровоцировать воспаление, например, артрит. По той же причине от сыра может вырасти уровень вредного холестерина, а значит повысится риск инсультов и инфарктов. Сильно солёные сыры приведут к гипертонии.

Также диетолог отметила, что сыр может негативно сказаться на работе печени. Ещё мягкие сыры и сыры с плесенью лучше не есть беременным, так как можно подхватить инфекцию. Так что несмотря на всю пользу этого продукта сильно налегать на него не стоит — 50–60 гр в день, советует диетолог.

Впрочем, насчёт роста холестерина в крови не всё так однозначно, особенно если речь идёт о твёрдых сортах сыра.