Что будет, если есть сыр каждый день? Ответ диетолога
Сыр — неотъемлемая часть рациона. И даже если один из его видов вам не по вкусу, то обязательно найдётся тот, что покорит ваше сердце. Это тот продукт, который может идти и на завтрак, и на обед и на ужин. Причём почти во все блюда. Сыр отлично насыщает и дарит множество витаминов, но есть его каждый день — не лучшая затея. Чем вреден сыр, «Медикфорум» рассказала врач-диетолог Малярова Ольга.
По словам специалиста, при чрезмерном употреблении сыр будет оказывать негативное влияние на организм. Из-за большого количества насыщенных кислот некоторые сыры (камамбер, гауда) могут спровоцировать воспаление, например, артрит. По той же причине от сыра может вырасти уровень вредного холестерина, а значит повысится риск инсультов и инфарктов. Сильно солёные сыры приведут к гипертонии.
Также диетолог отметила, что сыр может негативно сказаться на работе печени. Ещё мягкие сыры и сыры с плесенью лучше не есть беременным, так как можно подхватить инфекцию. Так что несмотря на всю пользу этого продукта сильно налегать на него не стоит — 50–60 гр в день, советует диетолог.
Впрочем, насчёт роста холестерина в крови не всё так однозначно, особенно если речь идёт о твёрдых сортах сыра.