Что будет, если очень сильно смеяться? Ничего хорошего

По словам специалиста, при сильном смехе происходит сокращение диафрагмы, межрёберной и межостистых мышц. В результате чего увеличивается давление в грудной клетке, что, в свою очередь, может стимулировать блуждающий нерв — тот самый, что идёт от мозга в брюшную полость. Так вот, слишком сильная его стимуляция может вызвать головокружение и потерю сознания.

Также обморок может случиться из-за резкого падения давления. Просто пока вы смеётесь, мышцы сокращаются и кровь «отливает» от мозга. В целом в такой потере сознания ничего опасного нет — человек приходит в себя сам через несколько минут. Главная опасность в том, что при падении в обморок можно сильно удариться головой о предметы поблизости.

Кроме того, смех может привести к спазму голосовых связок или, по-другому, удушью. Состояние может развиться, если человек не получает достаточно кислорода из-за бурного веселья.

О том, как действовать в случае обморока и как отличить его от шока, рассказали в этом материале.