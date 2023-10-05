Что будет, если проглотить жвачку? Врач развеял 2 популярных мифа

Если проглотить жвачку, она правда не переварится в желудке, признал профессор. Но это вовсе не значит, что она пролежит там 7 лет или склеит ваши внутренности. На самом деле никакого вреда для организма не будет — она просто выйдет естественным путём, заверил Трэвис.

Он заявил, что понятия не имеет, откуда вообще взялись такие мифы про жевательную резинку. Профессор предположил, что взрослые выдумали это, чтобы отучить детей жевать жвачку.

Может ли жвачка застрять в кишечнике? Такой вариант возможен, например, у младенцев и даже детей постарше, признал профессор. Но, чтобы это произошло, в организм должно попасть действительно много жвачки. Теоретически это грозит непроходимостью кишечника. Правда, за более чем 30 лет практики в качестве гастроэнтеролога Трэвис, по его словам, с такими случаями не сталкивался ни разу.

Впрочем, это не значит, что жвачка исключительно полезна. Как рассказали в Роспотребнадзоре, она может усиливать кислотность ЖКТ, провоцировать кариес и чрезмерно нагружать челюсть. Хотя полезные свойства у неё тоже есть, и это не только способность освежить дыхание.