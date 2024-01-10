Что будет, если запрещать телефоны на работе? Спойлер — ничего хорошего

Учёные Университета Голуэя (Ирландия) и Мельбурна (Австралия) провели эксперимент над работниками международной фармацевтической компании. Там с 90-х годов сотрудникам запрещалось использовать телефоны в личных целях, чтобы они не отвлекались во время работы с опасными реагентами.

И если в 90-х это ещё было терпимо из-за слабого распространения техники, то в современном мире остаться без телефона очень страшно. Сотрудники часто жаловались на правило, и как раз над ними и провели эксперимент. Группе из 40 человек сказали придерживаться правила и дальше, а другой группе из 40 человек разрешили использовать телефон.

Удивительно, но работники не стали часами зависать в бессмысленных переписках с друзьями, а стали изредка проверять телефон, и всё. Зато уровень стресса у них значительно понизился, а продуктивность выросла.

Оказалось, что многие работники нервничали из-за невозможности связаться с родными, представляя всё самое страшное. К тому же их раздражала необходимость разгребать по вечерам десятки, а то и сотни сообщений. В итоге учёные сделали вывод, что телефоны на работе не отвлекают от труда, а наоборот — повышают КПД.

А вот российские чиновники, вопреки всем открытиям, запретили телефоны в школах. Но разрешили пользоваться им только в одном случае. А каком — читайте здесь.