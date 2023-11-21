Здоровье
06:00, 21 ноября 2023
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Что будет с фигурой, если не завтракать? Покупайте одежду на размер больше

Завтрак, обед и ужин. Что из этого самое главное? Многие диетологи ставят на первое место именно завтрак. Утренний приём пищи запускает в организме важные обменные процессы, даёт энергию и помогает контролировать аппетит в течение дня. Стоит хотя бы раз не позавтракать, и последствия этого ощущаются весь день. О сути завтрака рассказала диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Панова.

Freepik/drobotdean

Freepik/drobotdean

© Freepik/drobotdean

В чём суть завтрака

Заряд энергии и польза для мозга

Есть исследования, которые доказывают положительное влияние завтрака на работу мозга. Утренний заряд энергии позволяет дольше сохранять концентрацию, быстрее обрабатывать и запоминать новую информацию. Именно поэтому завтрак особенно вредно пропускать детям и тем, чья работа связана с умственным трудом.

Нормальный обмен веществ

Завтрак запускает в организме процесс обмена веществ и задаёт определённый темп метаболизму на весь оставшийся день. Пропуск утренней трапезы замедляет метаболизм и затрудняет нормальное усвоение пищи, которую человек будет есть во время обеда и ужина.

Защита от ожирения

Завтрак даёт продолжительное чувство сытости и снижает риски переедания. Но не каждый завтрак даст такой эффект. Вот что точно надолго вас не насытит:

  • каши быстрого приготовления;
  • готовые сухие завтраки;
  • булочки, круассаны.

Что будет, если пропускать завтрак

Даже после разового пропуска завтрака человек может столкнуться со следующими последствиями:

  • сильное чувство усталости;
  • проблемы с концентрацией внимания;
  • приступы раздражительности.

В долгосрочной перспективе отсутствие завтрака может сделать человека более уязвимым к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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