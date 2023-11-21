Что будет с фигурой, если не завтракать? Покупайте одежду на размер больше

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Завтрак, обед и ужин. Что из этого самое главное? Многие диетологи ставят на первое место именно завтрак. Утренний приём пищи запускает в организме важные обменные процессы, даёт энергию и помогает контролировать аппетит в течение дня. Стоит хотя бы раз не позавтракать, и последствия этого ощущаются весь день. О сути завтрака рассказала диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Панова.
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В чём суть завтрака
Заряд энергии и польза для мозга
Есть исследования, которые доказывают положительное влияние завтрака на работу мозга. Утренний заряд энергии позволяет дольше сохранять концентрацию, быстрее обрабатывать и запоминать новую информацию. Именно поэтому завтрак особенно вредно пропускать детям и тем, чья работа связана с умственным трудом.
Нормальный обмен веществ
Завтрак запускает в организме процесс обмена веществ и задаёт определённый темп метаболизму на весь оставшийся день. Пропуск утренней трапезы замедляет метаболизм и затрудняет нормальное усвоение пищи, которую человек будет есть во время обеда и ужина.
Защита от ожирения
Завтрак даёт продолжительное чувство сытости и снижает риски переедания. Но не каждый завтрак даст такой эффект. Вот что точно надолго вас не насытит:
- каши быстрого приготовления;
- готовые сухие завтраки;
- булочки, круассаны.
Что будет, если пропускать завтрак
Даже после разового пропуска завтрака человек может столкнуться со следующими последствиями:
- сильное чувство усталости;
- проблемы с концентрацией внимания;
- приступы раздражительности.
В долгосрочной перспективе отсутствие завтрака может сделать человека более уязвимым к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.