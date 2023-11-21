Что будет с фигурой, если не завтракать? Покупайте одежду на размер больше

В чём суть завтрака

Заряд энергии и польза для мозга

Есть исследования, которые доказывают положительное влияние завтрака на работу мозга. Утренний заряд энергии позволяет дольше сохранять концентрацию, быстрее обрабатывать и запоминать новую информацию. Именно поэтому завтрак особенно вредно пропускать детям и тем, чья работа связана с умственным трудом.

Нормальный обмен веществ

Завтрак запускает в организме процесс обмена веществ и задаёт определённый темп метаболизму на весь оставшийся день. Пропуск утренней трапезы замедляет метаболизм и затрудняет нормальное усвоение пищи, которую человек будет есть во время обеда и ужина.

Защита от ожирения

Завтрак даёт продолжительное чувство сытости и снижает риски переедания. Но не каждый завтрак даст такой эффект. Вот что точно надолго вас не насытит:

каши быстрого приготовления;

готовые сухие завтраки;

булочки, круассаны.

Что будет, если пропускать завтрак

Даже после разового пропуска завтрака человек может столкнуться со следующими последствиями:

сильное чувство усталости;

проблемы с концентрацией внимания;

приступы раздражительности.

В долгосрочной перспективе отсутствие завтрака может сделать человека более уязвимым к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.