Что будет с кожей, если не носить перчатки? Страшилки для взрослых

В холодной среде начинает сбоить гидролипидный барьер кожи, а если к этому добавить ещё и сухой воздух в помещениях, ледяной ветер на улице, отсутствие или недостаточное количество ухода, то кожа начинает высыхать и трескаться, рассказала РИАМО врач-косметолог, тренер учебного центра «А1 Эстетик» Татьяна Макарова.

Именно поэтому эксперт посоветовала носить на улице перчатки или варежки, а дома использовать увлажняющие крема. Но важно не наносить их перед выходом на холод, иначе эффект будет обратным.

Косметолог посоветовала для омоложения рук и придания им здорового вида комбинацию микроигольчатого RF-лифтинга DeAge и увлажнение гиалуроновой кислотой. Ещё можно поделать питательные процедуры.

Не стоит забывать и про крема с SPF-защитой. Пусть зимой солнце и заметно тусклее, но это не влияет на ультрафиолетовое излучение. Особенно о защите от SPF не стоит забывать тем, кто зимой делает инъекции и аппаратные процедуры вроде RF-лифтинга, SMAS-лифтинга, фото- и лазерной терапии. Для них косметолог посоветовала SPF от 15 и выше.

Для ухода за кожей часто используют не только крема, но и растительные масла. Вещь полезная, но только если пользоваться ей правильно. О том, как нужно, а как нет, читайте здесь.