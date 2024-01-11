Что будет с ребёнком, запущенным в сугроб. Переломы — это ещё цветочки

После падения в сугроб с высоты ребёнок может удариться о что-нибудь твёрдое под толщей снега, отметил в беседе с amic.ru Игорь Червяков. К тому же это только кажется, что сугроб — пушистое и мягкое покрывало из снега, что-то вроде перины. На самом деле его поверхность может оказаться твёрдой, а удар об неё приведёт к сотрясению мозга.

Но, даже если сугроб мягкий и под ним ничего нет, кидать в него маленького ребёнка смертельно опасно. Мышцы младенцев плохо удерживают голову, потому что мышечный каркас у них не сформирован, а хрящевые связки ещё мягкие. Падение с высоты, превышающей рост, малыша, может спровоцировать кровоизлияние в головной мозг.

«Именно поэтому педиатры объясняют родителям, что даже жёсткие укачивания и подбрасывания детей вверх в возрасте до полутора лет могут привести к последствиям», — напомнил врач.

Самое очевидное повреждение, которое может получить ребёнок после падение в сугроб с высоты, — это компрессионный перелом позвоночника. Но даже если приземление было безболезненным, такие ситуации в целом создают малышам мощный стресс. Падение в холодной снег с головой может привести к остановке сердца или нарушению дыхательного ритма.

Ранее блогер с почти 7 млн подписчиками Сергей Косенко опубликовал видео, на котором он он кидает, как утверждается, своего 2-месячного сына Лео в сугроб. Аудитория возмутилась роликом, на и на блогера обрушилась волна хейта. Его осудили многие знаменитости и коллеги, а глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить на Косенко уголовное дело. Как объяснял свой поступок сам блогер — узнайте здесь.