Что делать, если ночью заболел зуб? Рекомендации врача

Эксперт отметил, что характер боли поможет определиться с серьёзностью проблемы. Если боль возникла впервые и сразу сильная, то, возможно, у вас просто застрял кусочек острой пищи либо вы задели зуб другими зубами. Но дело может быть и серьёзнее. Например, во сне мог отколоться кусок зуба. С последним поможет только врач.

Если же боль уже давала о себе знать, но вы не решались посетить стоматолога, и тут зуб снова заболел, то боль, скорее всего, будет нарастающей и пульсирующей, уточнил стоматолог. При таком раскладе у вас есть 12–15 часов, чтобы добраться до врача. Если же развился уже сильный отёк, то времени меньше — 8–10 часов.

Помочь себе ночью можно только приёмом нестероидных обезболивающих и полосканием каждые 3–4 часа. Пить таблетки лучше по инструкции, чтобы избежать передозировки и побочки. А раствор для полоскания подойдёт такой: на половину стакана по одной чайной ложке соли и соды плюс несколько капель йода. Можно ещё принять антигистаминный препарат, чтобы снять отёк. Главное — не греть больную щеку, то есть никаких грелок и компрессов. Даже ладонью это место лучше не трогать и спать на другом боку. Ну а утром после бессонной ночки, определённо, стоит посетить стоматолога.

Ранее «Секрет» рассказал, стоит ли удалять больной зуб или лучше его сохранить. Оказалось, всё не так однозначно.