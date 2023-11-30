Что делать, если ребёнок повредил зуб? Главное — действовать быстро

Что делать, если ребёнок повредил молочный зуб

Тут есть два варианта развития событий: удаление и наблюдение. В случае травмы с открытой пульпой и развития пульпита возможно лечение корневых каналов. В случае вывиха — можно вернуть зуб в прежнее положение и зашинировать, рассказала эксперт.

Возвращение полностью выбитого молочного зуба в лунку чревато очень серьёзными осложнениями. Например, анкилозом, который может нарушить формирование костной ткани и повредить зачаток постоянного зуба.

Если от молочного зуба откололся кусочек, его очень редко приклеивают на место: чаще всего осколки мелкие, их очень трудно найти. Проще восстановить сломанный зуб композитным материалом — тем самым, из которого делают пломбы. Поэтому необязательно искать осколок молочного зуба, особенно если он совсем маленький, отметила Пхакадзе.

Травмы коренных зубов у детей

Откололся кусочек зуба

Самый быстрый и лёгкий метод восстановления такого зуба — прикрепить/приклеить к нему его собственный фрагмент. Поэтому постарайтесь найти обломок зуба, сразу положите его в жидкость: воду, молоко, физраствор — и звоните в клинику. Обломок обрабатывать ничем не нужно.

Если на зубе видна красная точка, это значит, что перелом затронул пульпу — сосудисто-нервный пучок, который обычно называют «нервом». В этом случае важно как можно скорее приехать в клинику, посоветовала стоматолог.

Зуб выбит полностью

Если зуб выбит полностью, обязательно найдите его. Постарайтесь не трогать корень зуба — возьмите его носовым платком или салфеткой за коронку и, ничем не обрабатывая, постарайтесь вставить обратно в лунку. Зуб легко и без боли встаёт на место. Качать зуб языком или вытаскивать его из лунки нельзя.

Важно помнить: чем быстрее зуб возвращён на место, тем выше шансы его спасти. Счёт идёт буквально на минуты. Если зуб удалось вернуть на место в течение 10–15 минут, его с высокой вероятностью удастся спасти. Если времени прошло больше, прогноз, к сожалению, ухудшается в разы.

Если не получилось вставить зуб на место, не нужно вставлять его силой — видимо, в лунке есть какое-то препятствие. Если под рукой есть молоко, физраствор или вода — как можно скорее положите туда зуб.

Срочно звоните в клинику — с такой травмой вас запишут на приём в экстренном порядке. Выбитый зуб обычно закрепляют на месте с помощью шинирования, то есть прикрепляют или приклеивают его к двум соседним зубам специальной тонкой и гибкой проволокой и кнопками из пломбировочного материала.

Приживление зуба обычно занимает около двух недель, если не пострадала кость. Пока зуб шинирован, в течение первых 10 дней нужно удалить пульпу зуба, запломбировать каналы и восстановить дефект композитной реставрацией или тончайшей ортопедической коронкой.

Вывих зуба

Если зуб вывихнут, то есть изменил положение, вколочен в лунку или, наоборот, выдвинулся из неё, это тоже повод срочно обратиться к стоматологу:

если зуб выдвинут, постарайтесь аккуратно вставить его обратно. Не получилось — не беда, в случае вывиха это не так критично, как в случае полностью выбитого зуба;

если зуб вколочен, вытаскивать его не надо;

если зуб изменил положение, не надо возвращать его на место — возможно, вместе с корнем зуба травмирована и костная ткань.

После удара зубами идёт кровь: что делать

Если при этом зубы на месте и не шатаются, скорее всего, это просто ушиб. Но обратиться к стоматологу в этом случае тоже нужно. Травма — вещь коварная, и её отдалённые последствия могут проявиться спустя некоторое время. Например, во время ушиба была травмирована пульпа, и это стало причиной обширного воспаления, которое потребует серьёзного лечения с не самым лучшим прогнозом.

Поэтому лучше убедиться, что с зубами всё в порядке, приехав в клинику и сделав снимок, заключила эксперт.