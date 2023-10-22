Что делать, когда все вокруг бесят? Совет врача — проверить печень

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что многие проблемы в организме связаны с внутренними органами, отвечающими за фильтрацию и вывод всякой лишней ерунды. Если они не справляются со своей работой, то по телу распространяются эти неполезные, а зачастую и токсичные вещества, попадая в итоге в мозг. Там следом начинают шалить нейромедиаторы, из-за чего и случаются перепады и перекосы настроения.

Например:

если появляется раздражительность или туман в голове, который мешает сосредотачиваться на деле и соображать, то нужно проверить печень; если пропадает аппетит, то могут быть проблемы с желчным пузырём (он перестаёт расщеплять жиры, потому есть и не хочется).

Чтобы поберечь желчный пузырь, врачи советуют поменьше налегать на трансжиры вроде сладостей, выпечки или полуфабрикатов. В них полно холестерина, который и должна расщеплять желчь, но если объём работы слишком большой, то она может не справиться.