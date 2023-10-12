Что есть при артрите помимо холодца? Россиянам составили список

Почему при артрите организму нужно больше коллагена? Как объяснили специалисты, этого белка много в хрящевой ткани, связках и коже. В суставном хряще волокна коллагена образуют своеобразную сеть, которая служит каркасом хряща. Она делает его прочным и упругим.

Организм сам синтезирует коллаген, но при артрите его не хватает. Поэтому необходимо доставлять белок в организм извне. К тому же у людей в возрасте выработка этого вещества снижена. Какие же продукты содержат коллаген помимо студня? Роспотребнадзор посоветовал обязательно добавить в рацион:

нежирное мясо,

рыбу,

молочные продукты,

бобовые.

Но это не всё. Организму при артрите также нужна сера. Без неё коллаген вообще не может вырабатываться. Серой богаты говядина, курица, кета, треска, морской окунь. Ещё её можно получить из яиц, бобовых, круп, яблок и слив.

Другой важный элемент при артрите — селен. Его много в различных деликатесах: креветках, бразильских орехах, мидиях и т. п. Не все себе могут позволить такие продукты, но это не проблема, потому что селен есть и в куриных яйцах, молоке, чесноке и цельнозерновом хлебе.

Предотвратить воспаление в суставах помогают полиненасыщенные жирные кислоты омега‑3, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Лучший их источник — жирная рыба: селёдка, сёмга, сардины и скумбрия.

Но одной диетой от артрита не избавиться — нужно комплексное лечение. От ревматоидного воспаления сустава может помочь и йога. Согласно одному исследованию, йога может даже оказаться эффективнее лекарств. Подробнее об этом читайте здесь.