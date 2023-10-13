Что может сделать женщину полностью лысой? Объяснила врач

Генетическая предрасположенность к андрогенному облысению у женщин встречается. У некоторых женщин волосы могут выпадать из-за чрезмерной активности андрогенов или повышенной чувствительности фолликулов волос к этим гормонам.

Но даже в этом случае облысение визуально проявляется не так, как у мужчин. Признаки патологии можно обнаружить, сделав пробор посередине, рассказала News.ru Анастасия Курская. Если вы увидите разрежение пробора в виде ёлочки, то, скорее всего, это генетическое выпадение волос.

Вот что ещё может спровоцировать женское облысение:

аутоиммунные заболевания;

проблемы с ЖКТ;

нарушение всасываемости витаминов, белков и других элементов;

гормональные сбои;

перенесённые операции;

длительный приём некоторых лекарств.

Даже стресс может стать причиной выпадения волос у женщин, отметила трихолог. Но процесс запускается не сразу, через два-три месяца после пережитого потрясения. Как остановить облысение — узнайте здесь.