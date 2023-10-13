Здоровье
23:00, 13 октября 2023
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Что может сделать женщину полностью лысой? Объяснила врач

Мужчины лысеют в большинстве случаев из-за влияния мужских гормонов (андрогенов) на волосяные фолликулы. Женщины редко сталкиваются с андрогенным облысением, но это не означает, что потерять волосы они не могут. Трихолог Анастасия Курская рассказала, что женщина тоже может стать лысой из-за гормональных нарушений, инфекционных заболеваний и даже проблем с желудочно-кишечным трактом.

Что может сделать женщину полностью лысой? Объяснила врач
© unsplash.com/@ahmedcarter

Генетическая предрасположенность к андрогенному облысению у женщин встречается. У некоторых женщин волосы могут выпадать из-за чрезмерной активности андрогенов или повышенной чувствительности фолликулов волос к этим гормонам.

Но даже в этом случае облысение визуально проявляется не так, как у мужчин. Признаки патологии можно обнаружить, сделав пробор посередине, рассказала News.ru Анастасия Курская. Если вы увидите разрежение пробора в виде ёлочки, то, скорее всего, это генетическое выпадение волос.

Вот что ещё может спровоцировать женское облысение:

  • аутоиммунные заболевания;
  • проблемы с ЖКТ;
  • нарушение всасываемости витаминов, белков и других элементов;
  • гормональные сбои;
  • перенесённые операции;
  • длительный приём некоторых лекарств.

Даже стресс может стать причиной выпадения волос у женщин, отметила трихолог. Но процесс запускается не сразу, через два-три месяца после пережитого потрясения. Как остановить облысение — узнайте здесь.

Редакция
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