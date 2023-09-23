Что можно есть на ночь без вреда фигуре? Вот список
Для того чтобы поддерживать вес, необязательно запирать холодильник на ключ после шести. При разумном подходе полноценно поесть можно даже за несколько часов до сна. Важно помнить о том, что вечером замедляется пищеварение, поэтому нужно выбирать продукты, которые позволяют организму отдохнуть. Подробнее рассказала врач-нутрициолог Жанна Тиханычева.
К примеру, свежие овощи и салаты вечером лучше не есть. А вот термически обработанные некрахмалистые овощи отлично подходят. Это, например:
- все крестоцветные: разные виды капусты — белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская и т. д., а также руккола, редис;
- болгарский перец;
- стручковая фасоль;
- огурцы;
- спаржа;
- цуккини;
- зелень;
- лук.
Блюда: приготовленные в духовке (например, с оливковым или маслом гхм и специями) или суп-пюре, запечённые овощи с нежирной рыбой. Все они легко перевариваются и не отражаются на фигуре.
После тяжёлого дня разрешается добавить сложных углеводов — например, гречку, рис басмати или киноа. Они тоже хорошо перевариваются и не повышают уровень сахара в крови, отметила Тиханычева.
Кстати, идеально ужинать не позднее семи вечера и за 2–3 часа до сна.
«Секрет фирмы» рассказывал о том, какие продукты могут помочь уснуть. Это, например, киви, кисломолочные, вешенки и рыба.