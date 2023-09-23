Что можно есть на ночь без вреда фигуре? Вот список

К примеру, свежие овощи и салаты вечером лучше не есть. А вот термически обработанные некрахмалистые овощи отлично подходят. Это, например:

все крестоцветные: разные виды капусты — белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская и т. д., а также руккола, редис;

болгарский перец;

стручковая фасоль;

огурцы;

спаржа;

цуккини;

зелень;

лук.

Блюда: приготовленные в духовке (например, с оливковым или маслом гхм и специями) или суп-пюре, запечённые овощи с нежирной рыбой. Все они легко перевариваются и не отражаются на фигуре.

После тяжёлого дня разрешается добавить сложных углеводов — например, гречку, рис басмати или киноа. Они тоже хорошо перевариваются и не повышают уровень сахара в крови, отметила Тиханычева.

Кстати, идеально ужинать не позднее семи вечера и за 2–3 часа до сна.

«Секрет фирмы» рассказывал о том, какие продукты могут помочь уснуть. Это, например, киви, кисломолочные, вешенки и рыба.