Эти 3 ошибки делают многие при высокой температуре. Проверьте себя

Ошибка 1. Пить комбинированные лекарства и идти к врачу

Повышение температуры — это всегда реакция на воспаление в организме, признак болезни. Человек с помощью комбинированных препаратов снимает симптомы болезни и полагает, будто вылечился. На самом деле недуг никуда не уходит. Но если он после этого вместо посещения врача пойдёт на работу или учёбу, то могут появиться осложнения.

«Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция», — предупредила Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik.

Ошибка 2. Сбивать невысокую температуру

Не нужно бежать за жаропонижающим, если у вас температура чуть больше 37 градусов. По словам Романенко, днём можно побыть даже с температурой 37,5–38, если самочувствие в норме. К вечеру, если ничего не пройдёт, продолжит болеть голова и будут проблемы со сном, то можно принять препарат.

Но если есть заболевания центральной нервной системы, то нужно сбивать температуру, не допуская подъёма до 38 градусов.

Ошибка 3. Не сбивать температуру

Другая крайность — вообще ничего не делать с высокой температурой и ждать, когда она сама пройдёт. Повышение до 38,5–39 градусов терпеть не надо, подчеркнула врач. Пейте жаропонижающее.

Болезни лучше предупреждать, чем потом пытаться лечиться. Но чтобы не болеть, нужен крепкий иммунитет, а для укрепления иммунитета врачи советуют нормально спать. Скажете, вы не можете позволить себе спать по 8 часов? Не беда: ранее учёные выяснили, что обязательный 8-часовой сон работает не для всех.