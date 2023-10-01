Здоровье
18:45, 01 октября 2023
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Что нельзя пить перед анализом крови? Список удручает

У кого такого не было — врач в спешке вручает стопку направлений на анализы, скороговоркой выпалив все вводные, а ты потом голову ломаешь, что в каком виде и куда можно. Общий анализ крови сдавать натощак или нет? А на глюкозу — попить-то можно? А если поесть приспичит, то что делать? Чтобы больше не путаться, врач Ольга Малиновская рассказала, как нужно готовиться к анализам.

Что нельзя пить перед анализом крови? Список удручает
© Nguyễn Hiệp / Unsplash

По словам руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, условия для каждого анализа крови свои, но их легко запомнить.

  • Общий анализ крови лучше сдавать натощак, но если очень нужно, то можно и поесть, но за три часа до времени Х. При этом завтрак не должен быть плотным или жирным (как и еда накануне).

  • Пить можно, но только воду — никакого чая, кофе, лимонада, сока и так далее. И не злоупотребляйте, стакана хватит, пишет «Секрет фирмы».

Когда пить нельзя?

  1. При сдаче крови на глюкозу (если совсем погибаете, то можно сделать несколько глотков и не позднее чем за час до анализа).

  2. При биохимических анализах крови и липидограмме (анализа на липидный профиль) нельзя пить за 12 часов до. Можно сделать глоток, но и всё...

Когда нельзя есть?

Натощак нужно сдавать анализы, если нужны точные показатели:

  • глюкозы в крови;
  • кортизола;
  • инсулина;
  • С-пептида;
  • и другие.

А спокойно перекусить можно, если сдаёшь:

  1. общий анализ крови
  2. анализ мочи;
  3. анализы на различные инфекции;
  4. анализ на определение группы крови.
Редакция
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