Что нельзя пить перед анализом крови? Список удручает

У кого такого не было — врач в спешке вручает стопку направлений на анализы, скороговоркой выпалив все вводные, а ты потом голову ломаешь, что в каком виде и куда можно. Общий анализ крови сдавать натощак или нет? А на глюкозу — попить-то можно? А если поесть приспичит, то что делать? Чтобы больше не путаться, врач Ольга Малиновская рассказала, как нужно готовиться к анализам.