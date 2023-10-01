Что нельзя пить перед анализом крови? Список удручает
У кого такого не было — врач в спешке вручает стопку направлений на анализы, скороговоркой выпалив все вводные, а ты потом голову ломаешь, что в каком виде и куда можно. Общий анализ крови сдавать натощак или нет? А на глюкозу — попить-то можно? А если поесть приспичит, то что делать? Чтобы больше не путаться, врач Ольга Малиновская рассказала, как нужно готовиться к анализам.
По словам руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, условия для каждого анализа крови свои, но их легко запомнить.
Общий анализ крови лучше сдавать натощак, но если очень нужно, то можно и поесть, но за три часа до времени Х. При этом завтрак не должен быть плотным или жирным (как и еда накануне).
Пить можно, но только воду — никакого чая, кофе, лимонада, сока и так далее. И не злоупотребляйте, стакана хватит, пишет «Секрет фирмы».
Когда пить нельзя?
При сдаче крови на глюкозу (если совсем погибаете, то можно сделать несколько глотков и не позднее чем за час до анализа).
При биохимических анализах крови и липидограмме (анализа на липидный профиль) нельзя пить за 12 часов до. Можно сделать глоток, но и всё...
Когда нельзя есть?
Натощак нужно сдавать анализы, если нужны точные показатели:
- глюкозы в крови;
- кортизола;
- инсулина;
- С-пептида;
- и другие.
А спокойно перекусить можно, если сдаёшь:
- общий анализ крови
- анализ мочи;
- анализы на различные инфекции;
- анализ на определение группы крови.