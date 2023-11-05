Что общего у мигрени с деменцией и депрессией? Врач объяснил связь

Дело в том, что постоянные головные боли снижают жизненный тонус и продуктивность. Это и может в итоге спровоцировать депрессию, отметил врач.

Ещё одна связь — оба этих заболевания лечат антидепрессантами, добавил он.

Некоторые также опасаются, что мигрень может спровоцировать деменцию, но здесь бояться нечего. У этих болезней разное происхождение, успокоил Алмазов в беседе с изданием «Доктор Питер». Единственное, что их объединяет — обе болезни наследственные.

Мигрень — не единственная причина головной боли. Их множество — от недосыпа или неверно подобранных очков до кровоизлияний и опухолей. Некоторые требуют срочного вмешательства, другие не столь пугающие. Но в любом случае терпеть головную боль нельзя — и вот почему.