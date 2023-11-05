Что общего у мигрени с деменцией и депрессией? Врач объяснил связь
Мигрень — хроническое заболевание, которое портит качество жизни. У человека нарушается сон, страдает работоспособность. Постоянная головная боль возникает как правило у тех, кто занят умственным трудом. Но оказывается, она ещё и связана с другим опасными заболеванием — депрессией, рассказал ведущий невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов.
Дело в том, что постоянные головные боли снижают жизненный тонус и продуктивность. Это и может в итоге спровоцировать депрессию, отметил врач.
Ещё одна связь — оба этих заболевания лечат антидепрессантами, добавил он.
Некоторые также опасаются, что мигрень может спровоцировать деменцию, но здесь бояться нечего. У этих болезней разное происхождение, успокоил Алмазов в беседе с изданием «Доктор Питер». Единственное, что их объединяет — обе болезни наследственные.
Мигрень — не единственная причина головной боли. Их множество — от недосыпа или неверно подобранных очков до кровоизлияний и опухолей. Некоторые требуют срочного вмешательства, другие не столь пугающие. Но в любом случае терпеть головную боль нельзя — и вот почему.