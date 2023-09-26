Что полезнее — маслины или оливки? Врач назвал их главное различие
Все привыкли, что есть оливки и маслины — с виду разные, названия разные. Но происхождение у них одно — оливковое дерево. Цвет зависит от времени, когда собрали урожай: белые и зелёные — октябрьские, но они ещё недозревшие, ранние. Фиолетовые и чёрные тоже существуют в природе, уже созревшие. Но они редкие. А по магазинам так и не скажем. Разгадку дал врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.
Чёрные оливки растут, например, в Испании. Но в Россию такие приезжают очень редко, поэтому чаще всего на наших прилавках — крашеные оливки.
«Настоящие тёмные оливки никогда не имеют ровный тон, они всегда с переходами», — сказал врач.
Если цвет оливок ровный и тёмный-тёмный, близкий к чёрному, — это не лучшие маслины, а заводские технологии.
По словам Кутушова, честный производитель укажет там Black Oxidized Olives, то есть «чёрные окисленные кислородом оливки». Происходит этот так: недозревшие плоды опускают в раствор с пищевыми добавками Е579 и Е585 (глюконат и лактат железа). Они в нём лежат (весь процесс занимает 7–10 дней) и становятся чёрными, да ещё и с красивым глянцевым переливом. Не исключено, что это те плоды, которые вы считали самыми лучшими.
Именно поэтому полезнее оливки — зелёные плоды не держат ни в каких растворах. Да, они не такие красивые и яркие, но зато более натуральные.
И, кстати, такие оливки ещё и полезные. Например, в них есть здоровые жиры, клетчатка и железо.