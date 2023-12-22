Что раскрывает врата для убийц сердца зимой? Присмотритесь к обуви

Само по себе промокание ног зимой не вызывает болезни. Основная причина — это вирусная или бактериальная инфекция. Но промокшие ноги быстро замерзают на холоде даже в тёплой обуви, а переохлаждение ухудшает иммунитет.

«Мокрые ноги, трещины в коже — это входные ворота для грибковой инфекции, которая тоже может быть причиной воспалительной реакции миокарда», — пояснила Фомичева в беседе с Газетой.Ru.

Если постоянно ходить с промокшими и замёрзшими ногами зимой, может развиться вирусная кардиомиопатия. При этой патологии вирус повреждает клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты). Также человек рискует заработать инфекционный эндокардит — воспалительное заболевание внутренней оболочки сердца с отложением микроорганизмов на сердечных клапанах.

Как ни странно, ноги промокают и мёрзнут из-за тёплой обуви. А точнее, из-за «парникового эффекта». Когда мы надеваем ботинки или сапоги, то как бы «запечатываем» воздух внутри обуви с определённой влажностью. Если походить в тёплой обуви в опаливаемом помещении, то ноги могут вспотеть, и тогда влаги внутри ботинок станет очень много. Поэтому дома или в офисе лучше пользоваться сменной, лёгкой обувью.