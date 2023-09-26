Что такое мужское обрезание и зачем оно нужно

При каких заболеваниях требуется обрезание

Влиянию обрезания на здоровье мужчины посвящено немало научных исследований. Большинство учёных и врачей сходится на том, что операция снижает риски инфекций, воспалительных процессов крайней плоти, заболеваний, передающихся половым путём и даже злокачественных опухолей пениса. Оно также препятствует развитию хронического простатита. Есть у обрезания и прямые показания, основные из них – фимоз, парафимоз и воспаление головки.

Фимоз – это аномальное сужение крайней плоти, при котором она теряет подвижность, а головка полового члена не выходит наружу. Такое состояние считается нормальным для совсем маленьких детей, и проходит само по себе к трехлетнему возрасту. У подростков и взрослых мужчин фимоз может стать причиной частых воспалений, а при несоблюдении личной гигиены или некоторых заболеваниях — трансформироваться в рубцовую форму.

При этой патологии на крайней плоти образуются трещины, которые со временем превращаются в рубцы. Рубцовый фимоз проявляет себя крайне неприятно. Мужчина может испытывать проблемы с мочеиспусканием и боль во время полового акта. Вылечить заболевание возможно только хирургически — с помощью обрезания.

Обрезание при парафимозе используется как неотложная мера. При этом заболевании крайняя плоть при открытии головки полового члена формирует ущемляющее кольцо за головкой - по так называемой «венечной борозде» и сжимается настолько сильно, что вообще не может сдвинуться с места. В результате половой член словно оказывается «в ловушке». Парафимоз опасен нарушением кровообращения головки, некрозом и гангреной пениса.

Показание для обрезания также считается хронический баланопостит — воспаление головки и крайней плоти. Без хирургического вмешательства воспаление способно спровоцировать серьёзную инфекцию мочеполовых путей.

Обрезание и гигиена

Обрезание по гигиеническим показаниям пользуется особой популярностью в Северной Америке. Так, в США процедуру проходят более 70% мальчиков.

Обрезание упрощает соблюдение правил гигиены и препятствует скоплению под крайней плотью смегмы — секрета сальных желёз с вкраплениями отмерших частичек эпителия. Избыток смегмы часто становится причиной неприятного запаха. А ещё — может повышать риски развития рака шейки матки у избранницы мужчины.