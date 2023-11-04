Что там по витамину D? 5 признаков людей, которым его нужно было пить ещё вчера

Витамин D — уникальный элемент, который организм получает не только из еды, но и от солнца. Но заряжаться как батарейка им не получается, потому что летом все обмазываются санскрином (и правильно, иначе вырастает риск ожогов и рака кожи), а даже SPF 30 не даёт 97% витамина усваиваться. Зимой же солнца просто нет.

Поэтому нутрициолог Игорь Строков посоветовал зимой налегать на лосось, яйца и молочные продукты, а ещё почаще выходить на улицу с 10 до 15 часов, чтобы, если повезёт, поймать солнышко. Но даже так не получится восполнить нехватку элемента, так что можно присмотреться и к БАДам, но сперва нагрянуть к врачу за советом и дозировкой.

А понять, что пора принимать витамины, можно по некоторым критериям.

Если есть лишние килограммы, то, вероятнее всего, витамина маловато, потому что жир мешает ему усваиваться. Если кожа темнее обычного, то солнечным лучам труднее проникать в организм и помогать синтезу полезных элементов. Если есть какие-нибудь хронические болезни ЖКТ вроде болезни Крона или непереносимость глютена, то витамин D просто не будет усваиваться и всасываться в кишечнике. Если встаёте утром и суставы поскрипывают как телега, а кости болят, то, скорее всего, это дефицит витамина D. Если часто потеет голова, то тоже стоит налечь на витамин D.

Витамин D, между прочим, сохраняет молодость и упругость кожи, так что забывать о нём очень не советуем. Помимо него, отсрочить неизбежное старение помогают витамины A, E, B3 и ресвератрол.