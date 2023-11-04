Что там по витамину D? 5 признаков людей, которым его нужно было пить ещё вчера
Понятное дело, что все витамины и минералы нужны организму, но с витамином D особая ситуация. Он так же важен, как и все остальные, вот только просто так ты его зимой не получишь, даже если скорректируешь меню как профессиональный диетолог. Поэтому его лучше принимать в таблетках, а вот кому пора это делать — рассказал нутрициолог Строков.
Витамин D — уникальный элемент, который организм получает не только из еды, но и от солнца. Но заряжаться как батарейка им не получается, потому что летом все обмазываются санскрином (и правильно, иначе вырастает риск ожогов и рака кожи), а даже SPF 30 не даёт 97% витамина усваиваться. Зимой же солнца просто нет.
Поэтому нутрициолог Игорь Строков посоветовал зимой налегать на лосось, яйца и молочные продукты, а ещё почаще выходить на улицу с 10 до 15 часов, чтобы, если повезёт, поймать солнышко. Но даже так не получится восполнить нехватку элемента, так что можно присмотреться и к БАДам, но сперва нагрянуть к врачу за советом и дозировкой.
А понять, что пора принимать витамины, можно по некоторым критериям.
- Если есть лишние килограммы, то, вероятнее всего, витамина маловато, потому что жир мешает ему усваиваться.
- Если кожа темнее обычного, то солнечным лучам труднее проникать в организм и помогать синтезу полезных элементов.
- Если есть какие-нибудь хронические болезни ЖКТ вроде болезни Крона или непереносимость глютена, то витамин D просто не будет усваиваться и всасываться в кишечнике.
- Если встаёте утром и суставы поскрипывают как телега, а кости болят, то, скорее всего, это дефицит витамина D.
- Если часто потеет голова, то тоже стоит налечь на витамин D.
Витамин D, между прочим, сохраняет молодость и упругость кожи, так что забывать о нём очень не советуем. Помимо него, отсрочить неизбежное старение помогают витамины A, E, B3 и ресвератрол.