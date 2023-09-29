Что у трезвого на языке. Стоматолог рассказал, как заподозрить у себя серьёзную болезнь
Многие специалисты подтверждают, что язык служит своеобразным зеркалом всего организма, поэтому часто различные заболевания так или иначе на нём отражаются. Но стоматолог Алексей Антипенко подчёркивает, что обнаруженная аномалия — повод не для паники и самолечения, а для похода в больницу. Только врач после диагностики сможет точно сказать, что происходит с вашим организмом.
По словам Антипенко, есть несколько признаков, которые следует искать во время осмотра языка. Но важно помнить, что они только намекают на возможность болезни, а не считаются её 100%-ным подтверждением. На что нужно обращать внимание:
Белое и плотное пятно на языке может указывать на предраковое состояние. Чаще всего оно появляется механически, например, в одном и том же месте возникает травма — случайно прикусываете язык во время еды или говорения или край зуба ранит мягкие ткани. Повреждённое место со временем твердеет и при неудачных обстоятельствах может перерасти в рак.
Толстый белый налёт часто намекает на кандидоз, особенно если есть ещё и жжение. Такой налёт бывает, если злоупотреблять сладкими и молочными продуктами. Но в этом случае его можно просто убрать потерев. А вот если поскрести и откроется не язык, а раневая поверхность — то это всё-таки не простой налёт от еды.
Сухой язык с трещинами — диабет.
Небольшое повреждение, язва — герпес, герпетический стоматит.
Алый и зернистый язык указывает на скарлатину.
Гладкий лакированный язык — дефицит витаминов и микроэлементов, в том числе B12 и железа.