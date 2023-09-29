Что у трезвого на языке. Стоматолог рассказал, как заподозрить у себя серьёзную болезнь

Белое и плотное пятно на языке может указывать на предраковое состояние. Чаще всего оно появляется механически, например, в одном и том же месте возникает травма — случайно прикусываете язык во время еды или говорения или край зуба ранит мягкие ткани. Повреждённое место со временем твердеет и при неудачных обстоятельствах может перерасти в рак.

Толстый белый налёт часто намекает на кандидоз, особенно если есть ещё и жжение. Такой налёт бывает, если злоупотреблять сладкими и молочными продуктами. Но в этом случае его можно просто убрать потерев. А вот если поскрести и откроется не язык, а раневая поверхность — то это всё-таки не простой налёт от еды.