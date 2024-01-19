Опубликовано 19 января 2024, 22:40
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Что запрещено делать при обострении атопического дерматита? Объяснила врач
Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание кожи. Встречается как у взрослых, так и у детей — чаще всего возникает в раннем детском возрасте. Протекает с периодами обострений и ремиссий. О том, как с ним бороться и что предпринять при ухудшении состояния, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог, онколог сети «Клиника Фомина» Татьяна Кузьмина.
Есть три особенности:
- оно незаразно;
- неопасно для жизни;
- полностью не лечится, но позволяет добиться полной и долгой ремиссии.
Это заболевание значительно снижает качество жизни. Симптомы в виде зуда расстраивают днём, а ночью мешают полноценному сну.
Для того чтобы не допустить обострения или справиться с симптомами , врач Кузьмина порекомендовала:
- принимать душ с маслом или специальным гелем;
- пользоваться лёгким эмолентом с простым составом — чем меньше компонентов, тем лучше. Он должен хорошо впитываться, не формируя пленку;
- на глубокие трещины нужно наносить более плотное средство, в составе которого есть ланолин.
Обострение атопического дерматита
На этот случай есть целый свод правил:
- не использовать продукты с мочевиной;
- в пик обострения делать специальные влажные обертывания на ночь (предварительно проконсультируйтесь с врачом);
- также со специалистом нужно подобрать правильный лечебный крем;
- детям спать в пижамах с длинным рукавом, носках и перчатках из хлопка, ногти — коротко подстричь;
- водные процедуры должны длиться не дольше 5–10 минут в день;
- не пользоваться спиртосодержащими средствами гигиены;
- носить свободную и мягкую одежду. Не время для вещей из грубой ткани.
Ранее заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии клиники «Мой медицинский центр» Марина Руденко рассказала о том, какие осложнения бывают при атопическом дерматите и что делать, если кроме него у вас есть ещё и аллергия.