Что запрещено делать при обострении атопического дерматита? Объяснила врач

Есть три особенности:

оно незаразно;

неопасно для жизни;

полностью не лечится, но позволяет добиться полной и долгой ремиссии.

Это заболевание значительно снижает качество жизни. Симптомы в виде зуда расстраивают днём, а ночью мешают полноценному сну.

Для того чтобы не допустить обострения или справиться с симптомами , врач Кузьмина порекомендовала:

принимать душ с маслом или специальным гелем;

пользоваться лёгким эмолентом с простым составом — чем меньше компонентов, тем лучше. Он должен хорошо впитываться, не формируя пленку;

на глубокие трещины нужно наносить более плотное средство, в составе которого есть ланолин.

Обострение атопического дерматита

На этот случай есть целый свод правил:

не использовать продукты с мочевиной;

в пик обострения делать специальные влажные обертывания на ночь (предварительно проконсультируйтесь с врачом);

также со специалистом нужно подобрать правильный лечебный крем;

детям спать в пижамах с длинным рукавом, носках и перчатках из хлопка, ногти — коротко подстричь;

водные процедуры должны длиться не дольше 5–10 минут в день;

не пользоваться спиртосодержащими средствами гигиены;

носить свободную и мягкую одежду. Не время для вещей из грубой ткани.

Ранее заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии клиники «Мой медицинский центр» Марина Руденко рассказала о том, какие осложнения бывают при атопическом дерматите и что делать, если кроме него у вас есть ещё и аллергия.