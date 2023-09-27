Чудо-каша. Как овсянка помогает здоровью
Овсянку считают хорошей идеей для тех, кто хочет похудеть. Однако не все знают, какое влияние эта каша оказывает на наш организм. А ведь потребление овсянки — отличный способ поддержать здоровое сердце, ведь овёс — это один из наиболее распространённых и питательных видов зерновых культур благодаря богатству витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки. Поэтому у неё ест масса полезных свойств для организма, рассказало издание Sabah.
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Овсянка обладает многими полезными свойствами, начиная от снижения риска сердечных заболеваний и заканчивая уровнем сахара в крови. Для здоровья сердца полезно есть овсяную кашу, одна порция которой содержит 4 г клетчатки. Кроме того, употребление овсянки по утрам поможет вам чувствовать себя сытым до обеда.
А чтобы не надоело однообразие, овсянку на завтрак часто приправляют фруктами и специями. Употребляют с йогуртом или молоком при добавлении сушеных или свежих фруктов, варят на молоке. Помимо завтрака, овес используется также в кексах и печенье. Овёс — это источник качественного белка. Содержит B1, B3, B5, B6, калий, кальций, углеводы, пищевые волокна.
Защита от сердечных заболеваний
В основе заболеваний сердца лежит «плохой» холестерин (ЛПНП), который может вызвать воспаление кровеносных сосудов, повредить ткани, увеличить риск сердечного приступа и инсульта. Исследования показывают, что употребление овса может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста благодаря механизмам, снижающим артериальное давление.
Помощь в похудении
Употребление продуктов с высокой питательной ценностью и низким содержанием калорий способствует здоровому похудению. Овёс за счёт медленного переваривания в желудке формирует ощущение сытости. Поэтому этот продукт часто входит в рацион питания людей, желающих избавиться от лишнего веса.
Польза при сахарном диабете
Вещество «бета-глюкан» в составе овса растворяется в желудке и кишечнике и улучшает пищеварение. У пациентов с сахарным диабетом снижает уровень сахара в крови и особенно полезен при этом недуге.
Регулировка пищеварительной системы
Клетчатка в составе овса регулирует пищеварительную систему. Способствуя перевариванию потребляемой пищи в кишечнике, предотвращает проблему запоров. Это также помогает от хронически повторяющегося синдрома ленивого кишечника.
Снижение риска астмы
Часто астма встречается у детей, как правило, проявляется в виде кашля, одышки, хрипов, хотя не у всех наблюдаются одни и те же симптомы. Одно из исследований показало, что употребление овса в раннем возрасте может защитить детей от развития астмы.
Здоровая кожа
Использование овса при уходе за кожей поддерживает здоровье кожи, придает ей блеск и ровный тон. Мелко измельченный овёс может облегчить симптомы таких проблем с кожей, как экзема.