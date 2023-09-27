Чудо-каша. Как овсянка помогает здоровью

Овсянка обладает многими полезными свойствами, начиная от снижения риска сердечных заболеваний и заканчивая уровнем сахара в крови. Для здоровья сердца полезно есть овсяную кашу, одна порция которой содержит 4 г клетчатки. Кроме того, употребление овсянки по утрам поможет вам чувствовать себя сытым до обеда.

А чтобы не надоело однообразие, овсянку на завтрак часто приправляют фруктами и специями. Употребляют с йогуртом или молоком при добавлении сушеных или свежих фруктов, варят на молоке. Помимо завтрака, овес используется также в кексах и печенье. Овёс — это источник качественного белка. Содержит B1, B3, B5, B6, калий, кальций, углеводы, пищевые волокна.

Защита от сердечных заболеваний

В основе заболеваний сердца лежит «плохой» холестерин (ЛПНП), который может вызвать воспаление кровеносных сосудов, повредить ткани, увеличить риск сердечного приступа и инсульта. Исследования показывают, что употребление овса может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста благодаря механизмам, снижающим артериальное давление.

Помощь в похудении

Употребление продуктов с высокой питательной ценностью и низким содержанием калорий способствует здоровому похудению. Овёс за счёт медленного переваривания в желудке формирует ощущение сытости. Поэтому этот продукт часто входит в рацион питания людей, желающих избавиться от лишнего веса.

Польза при сахарном диабете

Вещество «бета-глюкан» в составе овса растворяется в желудке и кишечнике и улучшает пищеварение. У пациентов с сахарным диабетом снижает уровень сахара в крови и особенно полезен при этом недуге.

Регулировка пищеварительной системы

Клетчатка в составе овса регулирует пищеварительную систему. Способствуя перевариванию потребляемой пищи в кишечнике, предотвращает проблему запоров. Это также помогает от хронически повторяющегося синдрома ленивого кишечника.

Снижение риска астмы

Часто астма встречается у детей, как правило, проявляется в виде кашля, одышки, хрипов, хотя не у всех наблюдаются одни и те же симптомы. Одно из исследований показало, что употребление овса в раннем возрасте может защитить детей от развития астмы.

Здоровая кожа

Использование овса при уходе за кожей поддерживает здоровье кожи, придает ей блеск и ровный тон. Мелко измельченный овёс может облегчить симптомы таких проблем с кожей, как экзема.