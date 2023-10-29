Чувствуем волосами. Учёные нашли новый механизм осязания у человека

Как выяснили учёные из Имперского колледжа Лондона, клетки волосяного фолликула в ответ на лёгкое прикосновение выделяют гистамин и серотонин. При этом они содержат даже более высокий процент сенсорных рецепторов, чем клетки кожи. Те, кстати, в ответ на прикосновение выделяют только гистамин.

По словам ведущего автора исследования Клэр Хиггинс, это удивительное открытие, но почему именно клетки волосяного фолликула себя так ведут — никто пока не знает. Теперь цель экспертов — определить, активирует ли волосяной фолликул определённые типы сенсорных нервов. Результаты могут пригодиться при лечении экземы и других кожных болячек.

А пока с той же экземой справиться довольно непросто. Нужен комплексный подход, например, стоит уменьшить контакты с бытовой химией. А вот ограничения в еде в данном случае вряд ли помогут. Они потребуются при других кожных заболеваниях. Подробности читайте здесь.