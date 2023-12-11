Чувствуете ком в горле? Это может быть признаком страшной болезни

Бывает, что тимомы вызывают компрессионный медиастинальный синдром. Из-за этого пациента мучают боли в грудной клетке, сухой кашель и одышка.

Если опухоль давит на диафрагмальный нерв или пищевод, могут начаться проблемы с дыханием — то самое ощущение кома в горле, отметил врач.

Вместе с тем медик напомнил и о симптоме компрессии венозных стволов. При нём нарушается отток крови от головы и верхней половины туловища. Из-за этого у больного наблюдаются шумы в голове, отёчность лица и частые головные боли.

По словам Базарова, для тимомы характерно агрессивное течение. Она может дать метастазы в лимфоузлы, лёгкие и грудную стенку. Тимому удаляют вместе с вилочковой железой и жировой клетчаткой переднего средостения, сказал врач «Газете.ru». В дополнение к этому больному придётся пройти курс химиолучевой терапии.