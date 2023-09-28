Дачникам рассказали, как избежать травм во время уборки урожая

По словам специалиста, пожилым огородникам нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем и, чтобы его сохранить, следует выполнять определённые правила.

Сбалансированное питание

Приёмы пищи пропускать нельзя, а то так можно и ноги протянуть. К тому же рацион должен быть сбалансированным, чтобы полноценно восстанавливать силы. При этом упор стоит делать на белок, его полно в мясе, рыбе, яйцах, бобовых и молочных продуктах. Если меню корректировать не получается, то можно прибегнуть и к спортивному питанию, то есть протеину.

Разминка и заминка

Перед тем как вступить в бой с урожаем, нужно выполнить небольшой набор упражнений (пяти хватит) на все имеющиеся суставы — от ног до шеи. Для пущего эффекта делать зарядку нужно каждый день. Можно махать и вращать руками и ногами, отжиматься, приседать, наклоняться и так далее, но повторять эти телодвижения нужно несколько раз. Разминка и растяжка после работы помогут ускорить кровоток и обмен веществ в тканях и уменьшат вероятность травм.

Упражнения для поясницы

Качание. Нужно встать на четвереньки и раскачиваться вперёд и назад. Когда движетесь назад, нужно выпрямить руки и присесть на пятки. А когда качаетесь вперёд, то тут нужно распределить вес на выпрямленные руки. Спину при этом тоже нужно держать прямо. Повторяйте 10 раз. Приседания. Нужно приседать с прямой спиной, немного выдвинув таз назад. Если сложно делать это без поддержки, то можно схватиться за дерево. Сделать нужно минимум 10 раз. Отжиматься нужно тоже 5–10 раз, причём необязательно делать это в классическом виде, можно отжиматься от скамейки или вообще стены.

Упражнение для коленей

Приседание на пятки. Нужно встать на колени и расставить их на ширину плеч. Руки при этом нужно сцепить в замок за спиной. После этого можно медленно, с прямой спиной приседать назад на пятки. Если тяжеловато, то стопы можно сделать выше, что-то под них подложив. Если, наоборот, легко, то можно приседать прямо до пола, между пяток.

Лайфхаки для суставов