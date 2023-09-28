Дачникам рассказали, как избежать травм во время уборки урожая
Из боя с кабачками, яблоками и капустой не всегда получается выйти без потерь, особенно пожилым дачникам. Реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, как можно закрыть сезон, собрать урожай и после этого не восстанавливать здоровье всю зиму. Правила простые — нужно следить за питанием и делать зарядку. А подробнее об этом — в материале ниже.
По словам специалиста, пожилым огородникам нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем и, чтобы его сохранить, следует выполнять определённые правила.
Сбалансированное питание
Приёмы пищи пропускать нельзя, а то так можно и ноги протянуть. К тому же рацион должен быть сбалансированным, чтобы полноценно восстанавливать силы. При этом упор стоит делать на белок, его полно в мясе, рыбе, яйцах, бобовых и молочных продуктах. Если меню корректировать не получается, то можно прибегнуть и к спортивному питанию, то есть протеину.
Разминка и заминка
Перед тем как вступить в бой с урожаем, нужно выполнить небольшой набор упражнений (пяти хватит) на все имеющиеся суставы — от ног до шеи. Для пущего эффекта делать зарядку нужно каждый день. Можно махать и вращать руками и ногами, отжиматься, приседать, наклоняться и так далее, но повторять эти телодвижения нужно несколько раз. Разминка и растяжка после работы помогут ускорить кровоток и обмен веществ в тканях и уменьшат вероятность травм.
Упражнения для поясницы
- Качание. Нужно встать на четвереньки и раскачиваться вперёд и назад. Когда движетесь назад, нужно выпрямить руки и присесть на пятки. А когда качаетесь вперёд, то тут нужно распределить вес на выпрямленные руки. Спину при этом тоже нужно держать прямо. Повторяйте 10 раз.
- Приседания. Нужно приседать с прямой спиной, немного выдвинув таз назад. Если сложно делать это без поддержки, то можно схватиться за дерево. Сделать нужно минимум 10 раз.
- Отжиматься нужно тоже 5–10 раз, причём необязательно делать это в классическом виде, можно отжиматься от скамейки или вообще стены.
Упражнение для коленей
Приседание на пятки. Нужно встать на колени и расставить их на ширину плеч. Руки при этом нужно сцепить в замок за спиной. После этого можно медленно, с прямой спиной приседать назад на пятки. Если тяжеловато, то стопы можно сделать выше, что-то под них подложив. Если, наоборот, легко, то можно приседать прямо до пола, между пяток.
Лайфхаки для суставов
- Работать лучше со скамейки.
- Если приходится вставать на колени, то лучше это делать в наколенниках или на резиновом коврике.
- Нужно чередовать виды работы, чтобы давать мышцам отдых.
- Через каждые 40 минут работы нужно делать перерывы на 10 минут.
- Не забывайте гулять по даче и дышать свежим воздухом.