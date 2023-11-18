Давим на глаза и дышим. Врач рассказал, как быстро перестать икать

Как сообщил врач, кратковременная икота — это относительно не опасное явление.

Чтобы избавиться от неё, лучше прежде всего успокоиться и не переживать. Порой помогает стакан холодной или, наоборот, тёплой воды. Жидкость стимулирует нервные окончания на задней стенке глотки и помогает переключить импульс.

Также можно выйти на улицу и сделать дыхательную гимнастику, которая снимет спазм мышечных волокон диафрагмы, уточнил эксперт. По его словам, ещё можно слегка надавить указательными пальцами на закрытые глазные яблоки. Этот приёмчик поможет прекратить избыточную стимуляцию блуждающего нерва в желудке.

Кстати, ещё от икоты может спасти кусочек льда, лимона или леденец. При их рассасывании получится отвлечь возбуждённые нервы и восстановить привычный ритм диафрагмы.