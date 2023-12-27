Даже 5 минут хватит. В Минздраве объяснили, почему нельзя выходить без шапки в мороз

Всего 5 минут на морозе хватит, чтобы волосяные луковицы замёрзли, отметила заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России.

Когда кожа головы переохлаждается, происходит спазм кровеносных сосудов: питание волос уменьшается, они становятся ломкими, возрастает риск их выпадения, предупредила эксперт.

Так что запомните совет: головной убор нужен, если идёт снег, дождь или дует ветер, причём не только в мороз, но даже при плюсовой температуре, сказала Кондрахина агентству «Москва».

Отказывать себе в прогулках зимой не стоит, даже в мороз. Врач рассказал, почему важны такие вылазки и как не заболеть во время них.