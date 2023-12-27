Даже 5 минут хватит. В Минздраве объяснили, почему нельзя выходить без шапки в мороз
Многие не любят надевать шапку даже в холодное время года. Некоторые считают, что, если добежать от дома до машины без головного убора, ничего не случится. Другие не хотят портить причёску и предпочитают потерпеть дискомфорт. Но оказывается, даже 5 минут на морозе с неприкрытой головой хватит, чтобы заработать кучу проблем, предупредила представитель Минздрава Ирина Кондрахина.
Всего 5 минут на морозе хватит, чтобы волосяные луковицы замёрзли, отметила заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России.
Когда кожа головы переохлаждается, происходит спазм кровеносных сосудов: питание волос уменьшается, они становятся ломкими, возрастает риск их выпадения, предупредила эксперт.
Так что запомните совет: головной убор нужен, если идёт снег, дождь или дует ветер, причём не только в мороз, но даже при плюсовой температуре, сказала Кондрахина агентству «Москва».
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