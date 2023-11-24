От йогурта до авокадо. Названы альтернативы подсолнечному маслу

Процесс жарки трудно представить без использования масла. Но врачи давно говорят, что привычное всем подсолнечное вредит организму — при нагревании в нём вырабатываются канцерогены, плюс оно довольно калорийное. Но грустить не стоит: во-первых, существуют и другие масла, а во-вторых, заменой могут послужить и другие продукты. Списком поделился журнал Marie Claire.