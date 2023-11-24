Здоровье
21:20, 24 ноября 2023
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От йогурта до авокадо. Названы альтернативы подсолнечному маслу

Процесс жарки трудно представить без использования масла. Но врачи давно говорят, что привычное всем подсолнечное вредит организму — при нагревании в нём вырабатываются канцерогены, плюс оно довольно калорийное. Но грустить не стоит: во-первых, существуют и другие масла, а во-вторых, заменой могут послужить и другие продукты. Списком поделился журнал Marie Claire.

От йогурта до авокадо. Названы альтернативы подсолнечному маслу
© Freepik/KamranAydinov

Чем заменить подсолнечное масло

  • кокосовое славится массой полезных свойств;

  • оливковое — отличный вариант, правда, может оставаться запах при готовке;

  • масло гхи — разновидность очищенного топлёного сливочного масла;

  • семечки и орехи — тыквенные, льняные, кунжутные, подсолнечные семечки, грецкие и кедровые орехи, кешью содержат жиры;

  • авокадо можно использовать как основу для салата;

  • сметана и молочный йогурт — в них пусть и немного, но всё же достаточно жира;

  • овощные и фруктовые пюре — в десертах и выпечке можно заменить масло им.

Есть одно но. Бразильские учёные определили, что длительное употребление кокосового масла может привести к ожирению. Диетологи рекомендуют его использовать в небольших количествах.

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