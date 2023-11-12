Даже если вам немного за 30. Неожиданные причины отёков у взрослых

Одна из причин — задержка жидкости, вызванная изменением уровня гормонов. В этом случае отёки будут появляться в области рук, ног и лица, отметила Байрамукова.

Малоподвижный образ жизни и офисная работа после 30 уже не проходит бесследно — как правило, мы сидим в большинстве своём неправильно, из-за чего нарушается микроциркуляция и лимфоток.

Кстати, на микроциркуляцию и лимфоток влияет ещё и осанка. Негативно на лимфодренаже отражаются сколиозы, грыжи, протрузии, проблемы с тазобедренным суставом, шеей и т.п.

Хорошо питаться важно не только в детстве. После 30 любые огрехи питания — любовь к солёным и острым блюдам, алкоголю, недостаточное питьё — могут плохо сказаться на внешности.

По этой же причине важно не нарушать режим дня. Недосып у взрослых может приводить к утренним отёкам.

Иногда важно бороться не с самими отёками, а с их причиной, которая может крыться в проблемах со здоровьем. Проблемы с сосудами, почками или печенью могут вызывать отёчность, сказала пластический хирург «Аргументам и фактам».

Впрочем, иногда для снятия отёков можно внести коррективы в образ жизни и воспользоваться косметическими средствами. Например, специальным кремом.