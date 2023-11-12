Даже если вам немного за 30. Неожиданные причины отёков у взрослых
По-настоящему ценить своё здоровье мы начинаем где-то после 30. Увы, осознанность приходит не сама по себе, а вместе с одышкой, учащённым сердцебиением, хрустящими суставами и отёками. Можно, конечно, всё списать на возраст, а можно разобраться, что происходит с организмом, и помочь ему. Неожиданные причины отёков у 30-летних перечислила пластический хирург Мадина Байрамукова.
Одна из причин — задержка жидкости, вызванная изменением уровня гормонов. В этом случае отёки будут появляться в области рук, ног и лица, отметила Байрамукова.
Малоподвижный образ жизни и офисная работа после 30 уже не проходит бесследно — как правило, мы сидим в большинстве своём неправильно, из-за чего нарушается микроциркуляция и лимфоток.
Кстати, на микроциркуляцию и лимфоток влияет ещё и осанка. Негативно на лимфодренаже отражаются сколиозы, грыжи, протрузии, проблемы с тазобедренным суставом, шеей и т.п.
Хорошо питаться важно не только в детстве. После 30 любые огрехи питания — любовь к солёным и острым блюдам, алкоголю, недостаточное питьё — могут плохо сказаться на внешности.
По этой же причине важно не нарушать режим дня. Недосып у взрослых может приводить к утренним отёкам.
Иногда важно бороться не с самими отёками, а с их причиной, которая может крыться в проблемах со здоровьем. Проблемы с сосудами, почками или печенью могут вызывать отёчность, сказала пластический хирург «Аргументам и фактам».
Впрочем, иногда для снятия отёков можно внести коррективы в образ жизни и воспользоваться косметическими средствами. Например, специальным кремом.