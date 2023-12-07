Названы 4 вида необычной головной боли
Головной болью никого не удивишь — с кем не бывало! Но причины её обычно списывают на что угодно, только не на то, о чём вы сейчас узнаете. Врач-невролог Docma.ru Надежда Малыгина назвала несколько видов боли, которые встречаются редко либо человек даже не понимает, в чём дело. Например, из-за мороженого, съеденного в жару, или при полёте на самолёте.
Виды нестандартной головной боли
Во время полёта — встречается у 35% пассажиров. Боль обычно с одной стороны, чаще интенсивная вокруг глаз. После приземления обычно проходит. Но, чтобы не столкнуться с ней в процессе, можно выпить парацетамол или триптан за полчаса до взлёта или посадки.
От мороженого — может начаться, если лакомиться этой морозной сладостью на жаре. Боль недолгая, в лобной или височной области, может быть интенсивной. Обычно она проходит через 10 минут после того, как человек перестаёт есть, так что препараты не пригодятся.
«Будильниковая» — чаще бывает у женщин 50–60 лет. Представляет собой однотипные приступы во время сна, заставляет проснуться. Длиться они могут от 15 минут до 4 часов. Боль двусторонняя с умеренной интенсивностью. Её снимает чашка кофе, выпитая на ночь, отметила врач.
Из-за возбуждения — чаще встречается у мужчин, причём может быть в любом возрасте. Боль обычно в лобной области, пульсирующая. Если у человека нет внутричерепной патологии, начинается как тупая двусторонняя и нарастает вместе с сексуальным возбуждением, максимально даёт о себе знать во время разрядки. Но длиться может от 1 минуты до 72 часов. Если она появилась впервые, не нужно закрывать на это глаза. Дело серьёзное — потребуется пройти МРТ головного мозга и КТ-ангиографию сосудов мозга.