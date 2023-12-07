Названы 4 вида необычной головной боли

Во время полёта — встречается у 35% пассажиров. Боль обычно с одной стороны, чаще интенсивная вокруг глаз. После приземления обычно проходит. Но, чтобы не столкнуться с ней в процессе, можно выпить парацетамол или триптан за полчаса до взлёта или посадки.

От мороженого — может начаться, если лакомиться этой морозной сладостью на жаре. Боль недолгая, в лобной или височной области, может быть интенсивной. Обычно она проходит через 10 минут после того, как человек перестаёт есть, так что препараты не пригодятся.

«Будильниковая» — чаще бывает у женщин 50–60 лет. Представляет собой однотипные приступы во время сна, заставляет проснуться. Длиться они могут от 15 минут до 4 часов. Боль двусторонняя с умеренной интенсивностью. Её снимает чашка кофе, выпитая на ночь, отметила врач.