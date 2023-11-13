Учёные выяснили, что даже сон полезнее, чем сидячий образ жизни

Как выяснили учёные, которые опубликовали результаты своей работы в European Heart Journal, даже 5 минут дополнительной физической нагрузки полезны для сердца при сидячем образе жизни. Благоприятный эффект достигается также, если часть времени, которое вы проводите сидя, заменить на сон.

Эксперты изучили данные шести исследований, в которых участвовали более 15 000 человек из пяти стран. Их активность 24/7 регистрировало специальное устройство. В результате специалисты смогли проследить, как активность повлияла на сердце. Оказалось, что всего 5 минут умеренной спортивной нагрузки улучшат здоровье сердца. При этом самыми полезными занятиями будут бег, быстрая ходьба или подъём по лестнице.

Лучше показатели здоровья оказались и у тех, кто вместо того, чтобы сидеть, спал. Правда, есть вероятность, что сон был полезнее лишь потому, что оставлял меньше времени для неполезных перекусов. Отсюда и более здоровое сердце у таких участников.

Естественно, более длительная активность даст ещё лучшие результаты. А сон, кстати, полезен не только для сердца. От него зависит и иммунитет, и работоспособность, и эмоциональное здоровье. Недосып даже может стать причиной инсульта.