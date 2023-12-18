Здоровье
09:20, 18 декабря 2023
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Дефицит одного витамина может вызвать рак. Врач рассказала, за чем бежать в аптеку

Нехватка любого витамина всегда негативно сказывается на здоровье, их всё-таки природа придумала не шутки ради. Однако есть один конкретный витамин, который можно назвать важнее прочих, — при его дефиците токсические вещества не могут выводиться из организма в нужном темпе, а это приводит к печальным последствиям, например, к раку.

Дефицит одного витамина может вызвать рак. Врач рассказала, за чем бежать в аптеку
© Alexander Grey / Unsplash

Невролог и вегетолог Ксения Овсянникова рассказала, что особое внимание нужно обращать на витамин В12. Он помогает:

  • делению клеток;
  • синтезу ДНК и РНК;
  • синтезу оболочки нервных волокон;
  • обмену аминокислот;
  • нейтрализации токсинов.

Он может частично синтезироваться в кишечнике, но этого явно мало. Нейтрализовать дефицит поможет сбалансированное питание, особенно продукты вроде:

  • печени;
  • мяса;
  • рыбы;
  • желтка яйца;
  • молока;
  • сыра;
  • творога.

Если витамина В12 не хватает, то начинаются сбои в организме, которые могут в итоге привести к раку. Кто находится в группе риска?

  1. Люди с пониженной кислотностью желудка.
  2. Люди с диабетом второго типа.
  3. Люди с алкогольной зависимостью.
  4. Веганы (потому что В12 в основном содержится в продуктах животного происхождения).

Как распознать у себя дефицит витамина В12, можно почитать вот здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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