Дефицит одного витамина может вызвать рак. Врач рассказала, за чем бежать в аптеку

Невролог и вегетолог Ксения Овсянникова рассказала, что особое внимание нужно обращать на витамин В12. Он помогает:

делению клеток;

синтезу ДНК и РНК;

синтезу оболочки нервных волокон;

обмену аминокислот;

нейтрализации токсинов.

Он может частично синтезироваться в кишечнике, но этого явно мало. Нейтрализовать дефицит поможет сбалансированное питание, особенно продукты вроде:

печени;

мяса;

рыбы;

желтка яйца;

молока;

сыра;

творога.

Если витамина В12 не хватает, то начинаются сбои в организме, которые могут в итоге привести к раку. Кто находится в группе риска?

Люди с пониженной кислотностью желудка. Люди с диабетом второго типа. Люди с алкогольной зависимостью. Веганы (потому что В12 в основном содержится в продуктах животного происхождения).

Как распознать у себя дефицит витамина В12, можно почитать вот здесь.