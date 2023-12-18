Дефицит одного витамина может вызвать рак. Врач рассказала, за чем бежать в аптеку
Нехватка любого витамина всегда негативно сказывается на здоровье, их всё-таки природа придумала не шутки ради. Однако есть один конкретный витамин, который можно назвать важнее прочих, — при его дефиците токсические вещества не могут выводиться из организма в нужном темпе, а это приводит к печальным последствиям, например, к раку.
Невролог и вегетолог Ксения Овсянникова рассказала, что особое внимание нужно обращать на витамин В12. Он помогает:
- делению клеток;
- синтезу ДНК и РНК;
- синтезу оболочки нервных волокон;
- обмену аминокислот;
- нейтрализации токсинов.
Он может частично синтезироваться в кишечнике, но этого явно мало. Нейтрализовать дефицит поможет сбалансированное питание, особенно продукты вроде:
- печени;
- мяса;
- рыбы;
- желтка яйца;
- молока;
- сыра;
- творога.
Если витамина В12 не хватает, то начинаются сбои в организме, которые могут в итоге привести к раку. Кто находится в группе риска?
- Люди с пониженной кислотностью желудка.
- Люди с диабетом второго типа.
- Люди с алкогольной зависимостью.
- Веганы (потому что В12 в основном содержится в продуктах животного происхождения).
Как распознать у себя дефицит витамина В12, можно почитать вот здесь.