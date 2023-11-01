Дело не только в питании. Названы неочевидные причины дефицита витаминов

Первая — проблемы с органами желудочно-кишечного тракта. К примеру, когда есть воспаления или гастрит. Человек может очень разнообразно питаться, но витамины просто не всасываются и не усваиваются организмом.

А порой дело в повышенном расходе витаминов. Такое бывает во время беременности или роста организма, при высоких физических нагрузках или перенесённой тяжёлой болезни.

Но чаще всего виною всё же скудное питание.

«Если человек вегетарианец или сильно ограничен в питании, например, худеет на определённых продуктах, то он с пищей однозначно не будет добирать всех важных витаминов. Особенно жирорастворимых, которых больше всего как раз в животных продуктах», — объяснила врач.

Ранее россиянам назвали витамины, которые особенно важны в осеннюю пору. Помимо C и D, в списке оказались и другие микроэлементы, помогающие устоять перед атакой вирусов и бактерий.