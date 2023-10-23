Дело в генах? Учёные рассказали, может ли наследственность вызвать послеродовую депрессию

Международная команда учёных во главе со специалистами из Медицинской школы Университета Северной Каролины провела крупнейший в истории метаанализ для того, чтобы определить, насколько послеродовая депрессия зависит от наследственности.

В итоге оказалось, что примерно на 14%. Вдобавок учёные выявили генетическую архитектуру ПРД, которая оказалась в значительной степени связана с генетикой бессонницы, депрессии, биполярного расстройства, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства, а также синдрома поликистозных яичников.

По мнению исследователей, это значит, что симптомы ПРД могут появляться в результате взаимодействия между генами, участвующими в других психических и гормональных заболеваниях.

«Мы изучили около 1,1 млн областей человеческого генома, и мы видим, что ПРД имеет генетическую подпись, аналогичную другим психическим заболеваниям. Генетические факторы риска для послеродовой депрессии, по-видимому, являются общими для других расстройств, таких как большое депрессивное расстройство, биполярное расстройство и тревога», — объяснил исследователь Джерри Гуинтивано.

Однако он отметил, что описанных случаев послеродовой депрессии пока слишком мало для того, чтобы можно было точно определить конкретные места в геноме, которые связаны с риском ПДР.

До этого учёные выяснили, что наследственность влияет ещё и на соблюдение диеты. К примеру, нелюбовь человека к овощам может быть связана с его повышенной чувствительностью к горечи.