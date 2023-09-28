Девушка-инвалид в российском интернате исхудала до 13 кг. Её просто не кормили

В 2021 году врач Шегарской районной больницы рекомендовал соцучреждению приобрести высокобелковую энергетическую смесь для питания девушки, рассказало издание «Аргументы и факты — Томск». Но руководство интерната почему-то сделало это только в середине 2023 года.

В 2022 году больную девушку признали «нуждающейся в паллиативной помощи». Так называют помощь неизлечимо больным людям. Однако ни интернат, ни даже районная больница не имеют соответствующей лицензии.

Скандал в «Заботе»

Карташова рассказала, что заметила сильно исхудавшую девушку в июне, при обходе жилых комнат. По документам её вес составлял 13 кг, но омбудсмен уверена, что фактически постоялица весила ещё меньше. В возрасте от 20 до 25 лет и при росте от 165 до 170 см девушка должна весить 53–57 кг.

Помимо этого, у девушки крайне много заболеваний, в том числе тяжёлых.

«Дома она не жила. Диагнозов у неё очень много, в том числе ДЦП, тяжёлая умственная отсталость, множественный кариес», — отмечала Карташова в беседе с vtomske.ru.

После этого омбудсмен попросила прокуратуру проверить, оказывают ли инвалиду нормальную помощь. Надзорное ведомство обязало интернат устранить нарушения. А местная полиция возбудила уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Девушку после проверки поместили в ОКБ, где провели обследование. Затем инвалида вернули назад в интернат. Карташова сказала, что состояние пострадавшей улучшилось.

Чем ещё известен томский интернат

Интернат «Забота» уже попадал в скандалы. В 2021 году там от переломов ребер и посттравматической пневмонии умер 68-летний постоялец. Делом занимался Следственный комитет. Выяснилось, что пожилого мужчину жестоко избил медбрат. Он отделался легко: суд оштрафовал мужчину на 7000 рублей за побои.

В 2018 году в СК пожаловалась местная жительница. Она рассказала, что в доме соцобслуживания избивают постояльцев. Силовики также проверяли данные о кражах в интернате. Тогда уполномоченный по правам человека Елена Карташова сообщала, что у проживающих похитили более 1 млн рублей.

В 2011 году «Заботу» закрывали на 90 суток. Оказалось, что в учреждении оказывали услуги, на которые у интерната не было лицензий.