Здоровье
11:40, 11 ноября 2023
1 мин.

Диабет появляется не только из-за сахара. Любителям солёного можно уже напрягаться

Считается, что диабет развивается, если налегать на сладкое, мол, из-за большого количества глюкозы в крови инсулин не справляется и вуаля — печальный диагноз в кармане. Однако многие забывают, что на диабет ещё влияет лишний вес, появлению которого способствует солёная еда. И вот американские учёные из Университета Тулейн решили этот вопрос изучить.

Диабет появляется не только из-за сахара. Любителям солёного можно уже напрягаться
© Theo Crazzolara / Unsplash

Специалисты из Нового Орлеана изучили данные 402 982 человек возрастом от 37 до 73 лет, при этом у всех были такие диагнозы:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • сахарный диабет;
  • патологии почек;
  • онкологическое заболевание.

Их истории болезни учёные анализировали на протяжении 12 лет, делая упор на пищевых привычках, особенно на солёной и уже готовой еде. У 13 120 человек из списка развился диабет, и специалисты заметили одну общую черту — эти люди чаще всего набирали лишний вес из-за соли.

К слову, уровень С-реактивного белка в крови у них тоже повышался, что характерно для людей с инфекционными, аутоиммунными, ревматическими, онкологическими и другими заболеваниями.

Готовая еда из магазина не только содержит много соли и усилителей вкуса, неполезных для здоровья теперь по понятным причинам, в ней ещё и полно трансжиров, которые негативно влияют на сердце и всю кровеносную систему.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.