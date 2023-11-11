Диабет появляется не только из-за сахара. Любителям солёного можно уже напрягаться
Считается, что диабет развивается, если налегать на сладкое, мол, из-за большого количества глюкозы в крови инсулин не справляется и вуаля — печальный диагноз в кармане. Однако многие забывают, что на диабет ещё влияет лишний вес, появлению которого способствует солёная еда. И вот американские учёные из Университета Тулейн решили этот вопрос изучить.
Специалисты из Нового Орлеана изучили данные 402 982 человек возрастом от 37 до 73 лет, при этом у всех были такие диагнозы:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный диабет;
- патологии почек;
- онкологическое заболевание.
Их истории болезни учёные анализировали на протяжении 12 лет, делая упор на пищевых привычках, особенно на солёной и уже готовой еде. У 13 120 человек из списка развился диабет, и специалисты заметили одну общую черту — эти люди чаще всего набирали лишний вес из-за соли.
К слову, уровень С-реактивного белка в крови у них тоже повышался, что характерно для людей с инфекционными, аутоиммунными, ревматическими, онкологическими и другими заболеваниями.
Готовая еда из магазина не только содержит много соли и усилителей вкуса, неполезных для здоровья теперь по понятным причинам, в ней ещё и полно трансжиров, которые негативно влияют на сердце и всю кровеносную систему.