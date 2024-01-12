Диабетикам рассказали, стоит ли бояться помидоров. Смотря каких
Нормально жить с сахарным диабетом вполне реально, если правильно составлять рацион питания и соблюдать все назначенные врачом ограничения. Особенно правильное питание важно при диабете второго типа — больному нужно строго следить за весом и потреблением углеводов. Часто в салаты добавляют помидоры. Врач-эндокринолог «Мединцентра» Елена Губкина рассказала, нужно ли диабетикам опасаться этого плода.
Помидоры при диабете можно есть хоть каждый день, сказала Губкина изданию «Аргументы и факты». В томатах содержится ликопин, который улучшает чувствительность к инсулину, что крайне важно при диабете второго типа.
Но речь идёт именно о свежих помидорах, без всяких добавок. А вот солёные и маринованные овощи нежелательны, особенно если есть диабетическая нефропатия и артериальная гипертензия.
Ранее учёные из Университета Монаша выяснили, какое популярное лекарство снижает риск развития сахарного диабета второго типа у тех, кто принимает его в небольших дозах ежедневно.