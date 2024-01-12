Диабетикам рассказали, стоит ли бояться помидоров. Смотря каких

Помидоры при диабете можно есть хоть каждый день, сказала Губкина изданию «Аргументы и факты». В томатах содержится ликопин, который улучшает чувствительность к инсулину, что крайне важно при диабете второго типа.

Но речь идёт именно о свежих помидорах, без всяких добавок. А вот солёные и маринованные овощи нежелательны, особенно если есть диабетическая нефропатия и артериальная гипертензия.

Ранее учёные из Университета Монаша выяснили, какое популярное лекарство снижает риск развития сахарного диабета второго типа у тех, кто принимает его в небольших дозах ежедневно.