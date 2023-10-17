Диагноз, которого нет. Что такое вегетососудистая дистония на самом деле
В России и странах постсоветского пространства вегетососудистая дистония (ВСД) — один из самых популярных диагнозов. Однако в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) такого термина нет вовсе. А в МКБ-11 предлагается термин «нарушения вегетативной нервной системы неуточнённые». Тогда что же такое ВСД? Рассказала врач-психотерапевт клиники академика Ройтберга «Медицина» Ирина Крашкина.
ВСД — это не диагноз, а сочетание симптомов, указывающих на дисфункцию вегетативной нервной системы. Это могут быть симптомы со стороны нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, терморегуляции, потоотделения, пояснила Крашкина.
Причины могут быть самые разные. Так что, прежде чем лечить человека с диагнозом «ВСД», надо понять, от чего именно, отметила врач. Как правило, нарушения вегетативной нервной системы возникают на фоне телесных или психических заболеваний. Например:
- гипотиреоз,
- гипертиреоз,
- железодефицитная анемия,
- артериальная гипертензия,
- ишемическая болезнь сердца,
- сахарный диабет,
- нарушения работы различных отделов нервной системы.
А ещё под маской ВСД могут скрываться тревожные расстройства, которые будут проявляться в виде панических атак, депрессии и т. д., сказала Крашкина «Российской газете».
Вегетососудистая дистония, впрочем, не единственный кардиологический диагноз, которого на самом деле нет, рассказывала кардиолог Светлана Мартынова изданию «Доктор Питер». Официальной медицине неизвестны, к примеру, и такие диагнозы, как предынфарктное или предынсультное состояние.