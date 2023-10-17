Диагноз, которого нет. Что такое вегетососудистая дистония на самом деле

ВСД — это не диагноз, а сочетание симптомов, указывающих на дисфункцию вегетативной нервной системы. Это могут быть симптомы со стороны нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, терморегуляции, потоотделения, пояснила Крашкина.

Причины могут быть самые разные. Так что, прежде чем лечить человека с диагнозом «ВСД», надо понять, от чего именно, отметила врач. Как правило, нарушения вегетативной нервной системы возникают на фоне телесных или психических заболеваний. Например:

гипотиреоз,

гипертиреоз,

железодефицитная анемия,

артериальная гипертензия,

ишемическая болезнь сердца,

сахарный диабет,

нарушения работы различных отделов нервной системы.

А ещё под маской ВСД могут скрываться тревожные расстройства, которые будут проявляться в виде панических атак, депрессии и т. д., сказала Крашкина «Российской газете».

Вегетососудистая дистония, впрочем, не единственный кардиологический диагноз, которого на самом деле нет, рассказывала кардиолог Светлана Мартынова изданию «Доктор Питер». Официальной медицине неизвестны, к примеру, и такие диагнозы, как предынфарктное или предынсультное состояние.