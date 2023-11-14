Нездоровое питание. Полный отказ от жиров и углеводов грозит истощением

По словам специалиста, многие при переходе на правильное питание отказываются от углеводов. Да, булочки с пирожными на пользу организму не идут, но именно углеводы дают организму необходимую энергию. Лучше обратить внимание на долгие углеводы вроде гречки, овсянки и риса, а также на фрукты и молочные продукты.

Жиры исключать из рациона тоже нельзя. Они должны составлять около 30% от суточной калорийности. Идеально выбирать полезные жиры, а вот от фастфуда, полуфабрикатов и прочего отказаться.

Кстати, есть меньше белка тоже не стоит. Эксперт отметила, что многие на правильном питании питаются то яблоками, то кефиром — так делать не надо. Белок — основной строительный материал для наших клеток. Он также оказывает благотворное влияние на иммунитет. Диетолог посоветовала мужчинам придерживаться нормы в 120 г белка в день, а женщинам — 90−100 г.

Кондратенко уточнила, что секрет правильного питания кроется в его сбалансированности. Нужен баланс белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Обычно мясо курицы для зожников считается правильным продуктом, а вот куриная кожа — нет. О том, можно ли её есть, рассказали тут.