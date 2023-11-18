Диетолог назвала мясо, которое улучшит сон и настроение
Мясо самой обыкновенной индейки не только может разнообразить ваш рацион. Его регулярное употребление повышает уровень серотонина. А это, в свою очередь, улучшает и сон и настроение, рассказала диетолог Ольга Лушникова. Это связано с тем, что индюшачье мясо содержит триптофан. Эта аминокислота — предшественник серотонина, который как раз отвечает за наше эмоциональное самочувствие и сон.
По словам диетолога, индейка помимо прочего содержит витамины группы B — B3, B6 и B12, селена, цинка и железа. Всё это делает этот вид мяса ценным и необычайно полезным.
- Железо нужно для кроветворения и транспорта кислорода по организму.
- Селен обладает противовоспалительным действием. Обеспечивает функционирование эндокринной системы.
- Витамин В3 важен для обмена веществ и поддержании здоровья нервной системы.
- В6 помогает с тем же образованием гемоглобина и тоже нужен для нормальной работы нервной системы.
- В12 важен для кроветворения.
- Цинк влияет на иммунную систему.
Ранее россиянам назвали четыре самых полезных вида сыра. Это моцарелла, пармезан, фета и козий сыр. Именно эти сыры богаты необходимыми витаминами, аминокислотами и микроэлементами, рассказала диетолог Ирина Писарева.
Моцарелла подходит тем, кто сидит на диетах, благодаря низкому содержанию калорий. В сыре содержится триптофан, витамин В12, кальций и фосфор. Моцареллу советуют есть при анемии и недостатке белка.
Фета полезна для укрепления костей и зубов, подходит при непереносимости лактозы и богата железом, минералами, магнием и калием.
Козий сыр отлично подойдёт для тех, у кого есть непереносимость лактозы. Он тоже богат полезными витаминами и минералами, железом, магнием, калием.
В пармезане есть аминокислоты, фосфор и изовалерьяновая кислота, которая помогает успокоиться и обладает противосудорожным действием.