Диетолог назвала мясо, которое улучшит сон и настроение

По словам диетолога, индейка помимо прочего содержит витамины группы B — B3, B6 и B12, селена, цинка и железа. Всё это делает этот вид мяса ценным и необычайно полезным.

Железо нужно для кроветворения и транспорта кислорода по организму.

Селен обладает противовоспалительным действием. Обеспечивает функционирование эндокринной системы.

Витамин В3 важен для обмена веществ и поддержании здоровья нервной системы.

В6 помогает с тем же образованием гемоглобина и тоже нужен для нормальной работы нервной системы.

В12 важен для кроветворения.

Цинк влияет на иммунную систему.

Ранее россиянам назвали четыре самых полезных вида сыра. Это моцарелла, пармезан, фета и козий сыр. Именно эти сыры богаты необходимыми витаминами, аминокислотами и микроэлементами, рассказала диетолог Ирина Писарева.