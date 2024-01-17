Диетолог объяснила, чем опасны искусственные яйца из Китая

Искусственные яйца, как правило, делают из продуктов растительного происхождения — соевого белка, банановой муки, нута, крахмала и т. д.

Если у искусственных яиц будет именно такой состав, они смогут заменить натуральные яйца в рационе тех, у кого на них аллергия, отметила диетолог. Да и вообще есть яйца в больших количествах не слишком полезно, так что растительный продукт мог бы быть выходом.

Однако в случае с искусственными яйцами из Китая может случиться так, что в них могут втайне добавлять вредные консерванты или усилители вкуса, сказала Журавлёва «Общественной службе новостей». По её словам, такие продукты лучше не брать.

Ранее диетолог Лариса Фаерман назвала самый полезный способ приготовления яиц.