Из-за чего развивается тромбоз? Виноваты продукты, но не только

Как объяснила врач-диетолог Наталья Лазуренко, риски развития тромбоза повышаются при неправильном питании, малоподвижном образе жизни, а ещё из-за вредных привычек.

Эксперт отметила, что сбалансированное меню поможет снизить массу тела, метаболические риски и воспалительные процессы в организме. А значит, со свёртываемостью крови проблем с большей вероятностью не возникнет.

По словам Лазуренко, питание сильно влияет на плотность и вязкость крови. Если мы мало пьём воды или употребляем сублимированные продукты (тот же растворимый кофе), может случиться венозный застой. На пользу организму не пойдут также неправильные перекусы, фастфуд и газировка.

О том, чем грозит повышенная свёртываемость крови и кто в группе риска, можно узнать в этом материале.